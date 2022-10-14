Герой спецоперации «Z» ефрейтор Колесниченко перебил напавших на колонну диверсантов.

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял: «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

ЛИКВИДИРОВАЛ СКЛАД С БОЕПРИПАСАМИ

Старший сержант Иван СЕНЬ

«Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня, в составе которого действовал старший сержант Иван Сень, осуществлял огневую поддержку подразделений российских мотострелков, сдерживающих массированное наступление украинских боевиков на одном из тактических направлений. На основании данных, получаемых от корректировщиков огня, Иван, проявляя мужество и профессионализм, точным пуском ракет уничтожил склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 2 минометные позиции с расчетами. В результате действий расчета боевой машины под командованием Ивана Сень боевики, лишенные минометной поддержки, оставили попытки наступления. Благодаря смелости и отваге старшего сержанта Сень, а также благодаря слаженным действиям его подчиненных, наступление украинских националистов было сорвано».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ШЕСТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ

Ефрейтор Алдар ДЫЛЫКОВ

«Действуя в составе батальонно-тактической группы, ефрейтор Алдар Дылыков выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Продвигаясь по городу, группа российских военнослужащих, в составе которой находился Алдар, подверглась атаке украинских боевиков. Противник открыл огонь по десантникам с заранее оборудованных позиций. В ходе боя Алдар Дылыков прицельным огнем из пулемета сковал действия боевиков подавил вражеский пулеметный расчет и уничтожил 6 националистов.

Лишенные огневой поддержки националисты, понеся потери отступили. Смелые и решительные действия ефрейтора Алдара Дылыкова, позволили российским военнослужащим выбить националистов из населенного пункта и освободить его».

НЕ ДОПУСТИЛ ПРОРЫВ ВРАЖЕСКОЙ ПЕХОТЫ

Сержант Сергей ГРИНЧЕНКО

«Командир отделения сержант Сергей Гринченко выполнял задачу по блокированию одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам. При поддержке артиллерии и авиации националисты предприняли попытку наступления на участок обороны роты, в состав которой входило отделение сержанта Гринченко.

В ходе отражения атаки Сергей лично прицельным огнем из вооружения боевой машины пехоты сковал действия основных сил наступающих боевиков. Умело маневрируя на поле боя, Сергей уничтожил до 6 националистов.

Грамотно руководя вверенным ему отделением, Сергей не допустил прорыва националистов на данном участке обороны. Понеся потери, националисты были вынуждены вновь отступить в населенный пункт. В результате мужественных и самоотверженных действий сержанта Сергея Гринченко задача по блокированию населенного пункта была выполнена».

ПЕРЕБИЛ НАПАВШИХ ДИВЕРСАНТОВ

Ефрейтор Дмитрий КОЛЕСНИЧЕНКО

«Старший водитель автомобильного отделения ефрейтор Дмитрий Колесниченко выполняет боевые задачи по подвозу боеприпасов и материальных средств в районы расположения российских подразделений. Неоднократно, в условиях ведения противником артиллерийского и минометного огня совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков, стремясь лишить снабжения российские подразделения, находящиеся на передовой, атаковали колонны, в составе которой двигался Дмитрий. В ходе отражения атаки ефрейтор Колесниченко, прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил 4 вооруженных диверсантов. Группа националистов, напавших на колонну, была полностью ликвидирована. Спустя несколько дней, находясь на переднем крае обороны в районе одного из населенных пунктов, вступил в бой с противником, предпринявшим попытку наступления. Действуя мужественно и решительно на оборонительном рубеже, Дмитрий Колесниченко уничтожил 6 боевиков».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В поселке Мулино Володарского района Нижегородской области состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь военного журналиста полковника Сергея Постнова, жизнь которого трагически оборвалась 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга. Памятная доска установлена на фасаде школы № 9, в которой учился Сергей Борисович и где работала учителем его мама Наталья Сергеевна.

Наталья Сергеевна, которой было предоставлено право вместе со знаменосцем юнармейского отряда Егором Шайкиным открыть мемориальную доску, обратилась к школьникам: «Дорогие ребята, уважаемые учителя! Огромное спасибо за то, что вы помните о моем сыне полковнике Постнове Сергее Борисовиче. Я, как любая мама, всегда считала, что мой сын самый лучший и, когда я слышала отзывы о нем, я не ошиблась. Я, действительно, воспитала настоящего человека и офицера, благодарного и любящего сына, брата, отца. Сегодня ровно 4 месяца как Сережа ушел, но я продолжаю жить как оптимист. Я хочу всем пожелать оставаться оптимистами и любить близких. Желаю всем вам глобальных потеплений сердец, доброты, великого счастья и мирного неба».

- Преклоняю колено перед Вами, Наталья Сергеевна, перед семьей, перед детьми, которые остались у Сергея Борисовича, − поблагодарил мать погибшего офицера глава местного самоуправления Володарского муниципального района Нижегородской области Геннадий Щанников.

Присутствующие почтили память полковника Сергея Постнова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.