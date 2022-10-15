Бывшая возлюбленная Павла Табакова собирается эмигрировать и увезти его двухлетнюю дочь из России

Павел Табаков с дочкой Мией. Фото: соцсети.

Два года назад молодой актер Павел Табаков стал отцом: дочку Мию ему родила актриса Софья Синицына. Родители малышки расстались еще до ее рождения, но остались друзьями. И хотя 27-летнего Павла нельзя назвать образцовым отцом, он старается заботиться о дочери и материально обеспечивает ее мать. Правда, его редким встречам с наследницей, похоже, вскоре придет конец. В соцсетях Софья Синицына проговорилась о своих планах надолго уехать за рубеж.

Общаясь с подписчиками, Софья обмолвилась об эмиграции. Актриса предложила взять в добрые руки лабрадора, которого оставили ее друзья, недавно уехавшие за границу. Актриса отметила, что собака ей очень нравится, и она с удовольствием взяла бы ее себе, но не может, так как тоже уезжает.

«Взяла бы Мие, не думая. Вообще, думать – не мое. Подходят друг другу по взгляду и цвету. Но мы тоже уезжаем», - написала актриса.

Софья Синицына рассталась с Павлом еще до рождения дочери. Фото: соцсети.

Заявление Синицыной стало полной неожиданностью для ее поклонников. А вот кто расстроится из-за ее отъезда по-настоящему, так это мать Павла, актриса Марина Зудина. Вдова Олега Табакова души не чает во внучке. Именно она в свое время рассекретила широкой публике, что у ее сына есть ребенок. Актриса очень гордится Мией и часто делится в Инстаграме ее фотографиями.

Павел и Софья сошлись на съемках драмы «Как я стал...» в 2017 году. После этого их часто видели вдвоем. В 2019 году Табаков и Синицына вместе отдыхали в Майами. Оказалось, что экс-возлюбленная Табакова назвала его дочь в честь аэропорта Майами (MIA), в котором они расстались. О том, что их отношения закончены, Синицына объявила бойфренду в конце отпуска.

- Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Табакову, что наш курортный романчик закончен, - поделилась с поклонниками в своем микроблоге Синицына.

Несмотря на разрыв с Софьей, Павел, по словам знакомых, снял для нее и дочки квартиру в центре Москвы на Патриарших прудах и помогает им финансово. С Мией Табаков старается видеться регулярно и по мере возможности принимает участие в ее воспитании. У девочки есть няня, которая присматривает за малышкой, пока ее мама отлучается по своим делам.

Сам Павел признавался, что испытывает к маме Мии дружеские чувства, но они не живут под одной крышей.

- Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех - мы дружим, но не живем вместе, - сообщил как-то актер.