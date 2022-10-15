Стало известно имя самой красивой женщины в мире

Джоди Комер признали самой красивой женщиной в мире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британскую актрису, звезду сериала «Убивая Еву» и фильма «Последняя дуэль» Джоди Комер признали самой красивой женщиной в мире. Джоди заняла первое место в рейтинге, составленном руководителем центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктором Джулианом Де Сильва. Известный пластический хирург уже не первый год составляет подобный рейтинг первых красавиц среди известных моделей, актрис и певиц. При этом он ориентируется не на собственные предпочтения, а на правило золотого сечения. Эксперт находит эталоны красоты на основании математической пропорции, выведенной древними греками.

Джулиан Де Сильва назвал внешность 29-летней Джоди Комер идеальной. Оказалось, что ее пропорции на 94,52 процента близки к совершенству. При подсчетах врач измеряет три сегмента лица: от линии роста волос до области между глазами, от области между глазами до нижней части носа и от нижней части носа до нижней части подбородка. Пропорции считаются идеальными, если числа оказываются равными.

Пропорции лица Джоди на 94,52 процента близки к совершенству. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У нее самые близкие к идеальным показатели по расположению носа и губ. Также у нее подбородок и губы красивой формы. Единственная черта лица, за которую общий балл снижен, - это брови, они соответствуют идеальным на 88%, - сообщил составитель рейтинга.

Кроме Джоди Джулиан Де Сильва исследовал пропорции лица и других звезд. Второе место в рейтинге досталось певице и актрисе Зендее. Внешность звезды "Дюны" соответствует идеалу на 94,37 процента.

Зендея. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третье место получила супермодель Белла Хадид (94,35 процента). Несколько лет назад Белла занимала в этом рейтинге первое место. Кстати, ее блестящая внешность – дело рук пластических хирургов. Известно, что Белла как минимум изменила форму носа.

Белла Хадид. Фото: REUTERS

Четвертое место пластический хирург отдал певице Бейонсе (92,44 процента). 41-летняя исполнительница стала самой возрастной звездой в этом списке.

Бейонсе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На пятом месте оказалась певица Ариана Гранде. Ей пластический хирург отдал 91,81 процент идеала.

Ариана Гранде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шестую строчку рейтинга заняла поп-исполнительница Тейлор Свифт (91,64%). К слову, Тейлор не только нереальная красотка, но еще и очень успешная певица. Ее клип на песню «All Too Well» в этом году победил на конкурсе MTV Video Music Awards. Он стал лучшим в номинации «Видео года». Артистка зарабатывает более 185 миллионов долларов в год.

Тейлор Свифт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, золотое сечение – это математическая пропорция, разработанная древними греками, гармоничное деление. Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.