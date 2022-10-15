СМИ нашли «темную сторону» в биографии нобелевской лауреатки

Все произведения Анни Эрно в той или иной степени автобиографичны Фото: REUTERS

Писательницу из Франции Анни Эрно, получившую в этом году Нобелевскую премию по литературе, обвинили в антисемитизме и симпатиях к антиизраильскому движению BDS (Boycott, Divestment and Sanctions / «Бойкот, лишение прав и санкции»).

Первыми о связи Эрно с BDS написали в израильской The Jerusalem Post, затем эту информацию подхватили и другие издания, включая немецкие Bild и Spiegel.

Израильские журналисты утверждают, что в 2019 году писательница присоединилась к требованиям бойкотировать проведение «Евровидения» в Тель-Авиве, а еще раньше подписала открытое письмо с жалобами на позитивное изображение Израиля во Франции. Кроме того, по информации СМИ, Эрно принимала участие в кампании за помилование радикала Жоржа Абдаллы, создателя «Ливанской фракции революционной армии», приговоренному к пожизненному заключению за участие в терактах во Франции.

Руководитель Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер заявил, что награждение Эрно еврейские организации встретили с большим недоумением.

– Это поражение в глобальной борьбе против антисемитизма и человеконенавистничества, – сказал Шустер.

Эксперты разошлись во взглядах на проблему – с одной стороны, в творчестве Эрно, за которое она была номинирована на Нобелевскую премию, нет никаких намеков на антисемитизм, с другой же, BDS – явно антиизраильская организация, не только ставящая своей целью экономическую, политическую и культурную изоляцию Израиля, но и полностью отрицающую его право на существование.