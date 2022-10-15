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В мире15 октября 2022 5:16

Спецоперация из-за спецоперации: Немецкая полиция провела обыск у живущей в Германии гражданки РФ

Причиной стала позиция женщины по вопросу специальной военной операции российских войск
Юрий МАЙБОРОДА
Позиция россиянки по поводу спецоперации России на Украине вызвала вопросы у полиции

Позиция россиянки по поводу спецоперации России на Украине вызвала вопросы у полиции

Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция города Ландсхута (административный центр региона Нижняя Бавария), провела обыск у 30-летней россиянки из-за ее позиции по вопросу спецоперации России на Украине. В соцсетях женщина неоднократно высказывалась в пользу России.

По данным немецких правоохранителей, ее подозревают в "пропаганде" в соцсетях действий РФ на территории Украины. Кроме того, обвиняют в оскорблении некоего пользователя соцсети. В ходе обыска у женщины были изъяты три смартфона и компьютер, с которых она отправляла сообщения на различные Интернет-платформы.

Также стало известно, что на территории Германии гражданка РФ находится без вида на жительство, но на данный момент процедуры депортации из ФРГ в Россию временно прекращены.

– Расследование прокуратуры и инспекции уголовной полиции Ландсхута, в частности, по подозрению в оскорблении и подстрекательстве к совершению преступлений, продолжается, – заявили в полиции.

А тем временем в ФРГ проходят выступления против антироссийских санкций и помощи Украине. В митингах приняли участие более 80 тысяч человек. В основном акции проходят в восточной части страны на территории бывшей Германской Демократической Республики.

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