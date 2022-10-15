В США кандидат в члены Конгресса снялся в порнофильме

Майк Иткис - независимый кандидат в члены Конгресса США от штата Нью-Йорк Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Независимый кандидат в члены Конгресса США от штата Нью-Йорк Майк Иткис снялся в порнофильме.

Ролик, в котором он демонстрирует все свои прелести вместе с известной порноактрисой Николь Сейдж, выложен на одном из популярных порносайтов, который обеспечивает свободный доступ всем любителям «клубнички».

Иткис заявил, что сделал это, дабы избиратели поняли – его предвыборная кампания является и сексуальной, и позитивной.

Политик считает себя либералом. Фото: стоп-кадр видео

Политик считает себя либералом, ни к какой политической партии не принадлежит. Он считает, что разговоры обо всем, что так или иначе связано с сексом, ничего не изменят, а вот его участие в порнофильме – еще одно доказательство того, что в стенах Конгресса он будет решать такие проблемы, как легализация проституции, право женщин на аборт, запрете на требования алиментов в случае, если женщина родила без согласия на то мужчины.

Одновременно Иткис признался, что до этого случая у него никогда не было секса на камеру, а в паре с порноактрисой он «многому научился».