Зеленский наградил "Героем Украины" самого известного из ныне живущих украинского палача поляков

Мирослав Симчич отсидел за свои «подвиги» 32 года в Советском Союзе. Фото: wikipedia.org

- Нет на Украине ни нацистов, ни бандеровцев! Потому что там президент еврей! – уже бессчетное количество раз это заявлялось с высоких американских и европейских трибун. Это, дескать, панацея и прививка организму от вируса нацизма. Потому что, по этой логике, еврейство – вакцина от нацизма. Про ущербность такого понимания мира тоже было уже писано-переписано, но когда пациент сам начинает опровергать этот ходульный аргумент, грех не ткнуть его рылом в нацистское дерьмо, равно как и тех, кто его оправдывает.

14 октября бандеровская Украина праздновала очередную годовщину запрещенной в России Украинской повстанческой армии - УПА. На этот раз даже юбилей этих карателей – 80 лет. Понятно, что дата притянута за уши, историки называют совсем иные дни календаря, но Киев именно так установил праздник, назвав его Днем защитников Украины.

И, как и положено, президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский озвучил подписанный им указ о присвоении звания Героя Украины очередным "захистникам". Среди которых особо стоит выделить самого известного из ныне живущих бандеровцев Мирослава Симчича, сотнику УПА. Отсидевшему за свои "подвиги" аж 32 года в Советском Союзе. Жаль, конечно, что отсидевшему, потому что за такие подвиги надо было расстреливать.

Как минимум, дважды он принимал участие в нападениях из засады на советских военных, но там особой славы не снискал, зато в уничтожении мирных жителей в Ивано-Франковской области рядом с ним мало кого можно поставить. Именно Симчич отдал приказ и руководил уничтожением польского села Пиштен (Пистынь), в результате которого бандеровцы уничтожили всех его жителей-поляков – в том числе, всех стариков, женщин, детей. Последних убивали самым зверским образом.

В еще одном селе – Троице, которое сотня УПА под его командованием полностью сожгла все дома, разграбила имущество жителей, под командованием Симчича были убиты 78 человек. Причем, не только поляков, но и проживавших в селе украинцев. И тот же почерк – казнили, причем, самым и жуткими способами снова стариков, женщин и детей.

И Украина по достоинству оценила его "подвиги". Проевропейский бандеровец Ющенко, будучи президентом, наградил залуженного карателя орденом "За заслуги" в ноябре 2005-го. Еще один бандеровец, ставший президентом Незалежной Петр Порошенко уже в августе 2015-го выписал палачу еще один орден "Свободы". И вот наконец "ни на минуту не нацист, потому что еврей" Зеленский 14 октября сего года удостоил изверга звания "Герой Украины". Его зверства на Украине назвали "неоценимым личным вкладом в борьбу за независимость и консолидацию украинского общества", а также "утверждением идеалов свободы ". Кроме того, он является почетным гражданином Львова и Коломыи, в которой в 2008-м ему установили прижизненный 3-метровый памятник, а в 2009-м о нем на Украине сняли героическо-патриотический фильм "Война Мирослава Симчича". Эта последовательность восславления палачей и есть государственная политика нынешней Украины.

Всем по мордам повозил Зеленский таким решением бандеровским дерьмом, но особенно, конечно, досталось полякам, которые из себя вылезают, оказывая нынешнему Киеву всю возможную и невозможную помощь. Отправляя не только оружие и деньги, но и наемников воевать за тех, кто чествует и глорифицирует палачей их собственного народа. Причем, это уже даже не Бандера, с его акцией политического террора против польского чиновника, это каратель, убивавший мирных поляков массово и жестоко. И со страхом ждите того момента, господа поляки, когда нынешние воюющие бандеровцы захотят повторить "подвиги" своих предков. Ведь им все можно по той причине. Где там польский гонор, если говорить о чести? Бандеровцы распяли и похоронили, превратив панов в бессловесных и не имеющих достоинства холопов?

Кушайте, не обляпайтесь. Президент-"ненацист" в очередной раз унизил всех, возвеличив палача, и попользовал тех же поляков в свое удовольствие. Не будем вспоминать Мазепу, Коновальца, Шухевича, того же Бандеру, ставших героями в нынешней Незалежной. Констатируем лишь, что какая страна, такие и герои. В том смысле, что какие герои, такая и страна.