Starlink – это не столько обеспечение интернетом обычных граждан Украины, сколько обеспечение связи для частей и подразделений ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский мультимиллиардер Илон Маск в одночасье стал врагом украинских свидомитов. Битва развернулась не на шутку. А всего-то и надо было ему предложить свой план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, в котором "мрии щирых свидомых" были потеснены с позиций разума и здравого смысла.

ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ТЫ НИКОМУ!

Тут же из Украины в адрес Маска понеслись обвинения, проклятья и угрозы, причем в таком количестве, что имей слово материальное выражение и измерение в мегатоннах, их можно было бы счесть оружием массового поражения. В Одессе фото Маска тут же убрали с рекламных билбордов с выражениями признательности за помощь Украине. в Сети самым лестным для него стало пожелание "завалить …" (обозначение лица в обсценной лексике), мэр Киева Златоуст Кличко выразился в свойственной ему витиеватой манере, что нехорошо говорить такие вещи, когда мирные украинцы терпят и гибнут, а экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, который все еще находился на тот момент в Берлине, и вовсе послал Маска даже не в эротическое, а в самое порнографическое путешествие словами, причем откровенным матом. После чего еще и пообещал американцу, что больше ни один украинец не купит его "Теслу", использованную в половом акте (если переводить на литературный язык с украинского дипломатического). При этом, Мельник еще и подчеркнул, что таков его дипломатический ответ на предложения Маска. Канцлер Германии Олаф Шольц, названный публично все тем же Мельником "обиженной ливерной колбасой" (пассивной стороной в гомосексуальном половом акте на немецком жаргоне - прим. авт.), явно почувствовал себя в этот момент, если не отмщенным, то удовлетворенным и, наверное, тихонько улыбнулся в уголок.

В общем, война не на жизнь, а на смерть. Что выглядит вполне комично, особенно, если учесть, что Маск один богаче всей Украины. Но так картинка выглядит лишь на первый взгляд. Дело дошло даже до того, что еще позавчера боготворимого на Украине американского предпринимателя занесли на скандально известный "Миротворец", на который ставят "врагов украинского народа". Правда, там он провисел недолго, минут через 10-15 его с "Миротворца" убрали в режиме ошпаренной кошки, потому что этой кошкой, как свидетельствуют осведомленные источники был не кто-нибудь, а Зеленский. Который устроил форменную истерику, топал ногами и кричал, что за "благодетеля всем пасть порвет" и потребовал срочно вернуть скандального Мельника из Берлина "под надзор" Офиса президента. При этом, как свидетельствуют все те же источники, новое высокое назначение Мельнику уже не грозит, а его решено поставить в МИДовский "отстойник".

Что будет, если на Украине отключат Starlink Илона Маска

Правда, такая бурная реакция случилась уже после того, как Маск ответил Мельнику. Причем, делом. Западным СМИ стало известно, что американец отправил в Пентагон письмо от имени компании, в котором заявил, что не в состоянии больше платить за обслуживание спутниковой сети Starlink, которую он развернул на Украине. А потому просит военное ведомство США взять на себя эти расходы.

- Мы не в состоянии и дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени, - говорится в письме компании Starlink в Пентагон. При этом, Маск аргументирует свои тезисы тем, что для его компании уже проведенные работы обошлись в 80 миллионов долларов, и до конца года они составят все 120 миллионов, а на следующий год требуется более 400 миллионов долларов, что для него неподъемно.

При этом, Starlink – это не столько обеспечение интернетом обычных граждан Украины в условиях разрушенной инфраструктуры, как это заявлялось еще весной и самим Маском, и американцами, и украинскими властями, сколько обеспечение связи для частей и подразделений ВСУ, корректировка огня, спутниковое сопровождение ударов украинцами своими ракетами по ЛДНР и освобожденным от нацистского режима территориям. То есть, фактически Маск поставил ультиматум – или американское правительственное военное ведомство будет платить за пользование спутниками Маска, или все это станет бесполезным хламом, болтающимся на орбитах. Есть от чего схватиться за голову не только Зеленскому, но и Залужному, и всем остальным сторонникам Киева. При этом, Маск написал, обрисовывая ситуация со спутниками, что он всего лишь "следует совету, который ему дал Мельник". Что еще больше выбесило украинцев, попутно отправив их с шароварами в стирку.

НО ЕСТЬ НЮАНСИК

Вот только во всей этой чехарде есть маленький, практически не афишируемый нюанс – письмо в пентагон Маск, как оказалось, направил еще в сентябре. И вся нынешняя буффонада, с учетом того временного фактора, является талантливо разыгранной Максом постановкой, в которой и Мельник, и Кличко, и вся украинская общественность, пышущая гневом и требующая немедленного отмщения, исполняют роли даже не статистов, а обычных марионеток, которых американец талантливо подергал за необходимые ниточки в нужное время и в нужном месте.

Зачем же ему вся эта комедия понадобилась? Тут на ум приходят сразу несколько аргументов. Во-первых, безусловные финансовые соображения. Илон кто угодно, но не филантроп-благотворитель. Каждый потраченный цент должен приносить ему доллар. И выбрасывать, в общей сложности, полмиллиарда в трубу – это не про него. Зато затратив всего 80 миллионов, что для него совсем не сумма, он показал значимость и необходимость его "Старлинков" в условиях современной высокотехнологичной войны и явно обеспечил свою компанию заказами на сотни миллионов (если не больше) все тех же долларов.

Что касается во-вторых, то таким способом, выходя из сделки, Маск хочет восстановить свою репутацию в мире большого бизнеса. Которая, что там говорить, оказалась подмоченной после операции "Старлинк" для Украины. Даже работающие на войну крупные мировые корпорации стараются не продавать свои вооружения напрямую другим странам, тем более, воюющим. Они предпочитают это делать через прокладки в виде государственных ведомств. "Даймлер АГ", "Фаун" и "Боинг" с "Локхид Мартин" не продают, как правило, свои танки и боевые самолеты напрямую зарубежным заказчикам, а отгружают их по заказу правительства США, которое и обеспечивает исполнение заключенных между ним и другим государством контрактов. Те же немецкие концерны говорят сейчас, что будут готовы приступать к выполнению о поставках техники Украины, если правительство даст на это санкцию.

Что делает Starlink Илона Маска на Украине, кто пользуется

И тот же Маск еще в начале марта говорил, что предназначение спутников Starlink – обеспечить связью гражданское население Украины. А спустя месяц было публично признано истинное военное предназначение спутниковой сети. Маск своим участием в поставках спутников для военных нужд Незалежной в какой-то степени зашкварился. А надо отмываться. Тем более, что впереди есть реальная возможность сотрудничества с Россией в том же космосе. О чем Маск говорил полтора года назад с Путиным в единственной их беседе.

Брехня украинцев из подворотни в данном случае для Маска – это просто бальзам на душу. Его план удался, дрессированные собачки свой номер исполнили. Даже если завтра они снова поставят его на "Миротворец". Очень похоже, что и свой "миротворческий план" Илон запустил, просчитав реакции с украинской стороны.

А вот для всех остальных эта ситуация – лучший показатель того, кто такие нынешние украинцы, и чего от них стоит ждать в том случае, если вы перестаете послушно потакать им.