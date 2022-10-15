Льготы мобилизованным: кому положены кредитные каникулы, досрочный выход на пенсию и сохранение рабочего места

Мобилизованным предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На каникулы шагом марш!

Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул (время, когда можно не вносить платежи по займам) для мобилизованных и участников спецоперации. Получить отсрочку по уплате кредита могут россияне, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон также распространяется пограничников, которые находятся на территории России, но при этом задействованы в специальной военной операции (СВО).

Кредит может быть оформлен как на самого участника СВО, так и на других членов его семьи. К ним относятся супруги, дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста, дети до 23 лет, которые продолжают обучение по очной форме, а также люди, которые находятся на иждивении (это могут быть родители, братья или сестры, а также другие родственники).

Кредитные каникулы распространяются на все кредиты (ипотечные, потребительские, взятые индивидуальными предпринимателями для развития бизнеса), а также на займы, которые получены в кредитных кооперативах (в том числе сельскохозяйственных) и в микрофинансовых организациях.

Нередки ситуации, когда семья имеет несколько банковских кредитов. Кредитные каникулы можно оформить на каждый из них. При этом не важно, оформлены они на одного человека или на разных членов семьи.

Куда обратиться и на сколько заморозят платежи?

Автоматом кредитные каникулы не предоставляются. Чтобы их получить, нужно пойти в банк, где оформлен кредит, и написать заявление. Банк должен вынести решение в течение 10 дней. Если за 15 дней ответ от банка не получен, то кредитные каникулы считаются действительными с момента подачи заявления.

Обратиться за кредитными каникулами в банк можно в любой момент, но не позднее 31 декабря 2023 года. При этом предоставляться кредитные каникулы могут не ранее, чем с 21 сентября 2022 года. Если заемщик оформил ипотеку или другой кредит, уже будучи мобилизованным, новые льготы на него распространяться не будут.

Кредитные каникулы даются на весь период мобилизации плюс 30 дней. Если после мобилизации человек лечится в госпитале, то каникулы продлеваются на весь срок лечения.

Напоминаем, что во время кредитных каникул проценты начисляться не перестают. И при желании мобилизованные и участники СВО могут вносить посильные платежи во время кредитных каникул. Это позволит снизить размер основного долга в дальнейшем.

Кстати, в случае гибели мобилизованного или если он станет инвалидом первой группы, кредит списывается целиком.

Будут ли начислять пени?

Во время кредитных каникулы пени и штрафы начисляться не будут. Правда, позже их все равно придется заплатить.

Также, пока действуют кредитные каникулы, банк не может продать имущество, находившееся в залоге. Речь идет о квартирах, автомобилях, земельных участках и другом имуществе.

Даже если кредит был просрочен и уже начато исполнительное производство по принудительному взысканию средств, то во время кредитных каникул оно также будет приостановлено.

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

Можно ли будет вернуться на старую работу?

Все мобилизованные получают статус военнослужащих. Но при этом на время службы в армии за ними сохраняется прежнее рабочее место. Трудовые договора мобилизованных расторгать не будут, их просто приостановят. Так что после окончания службы на прежнее рабочее место можно будет вернуться. Это касается и тех, кто работал на испытательном сроке.

А что с пенсией?

Мобилизованным предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту. Период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.

Сейчас кабмин прорабатывает поправки к спискам профессий, должностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости.

Россияне, которые сейчас получают так называемый северный стаж или стаж, который дает право на досрочное оформление пенсии, сохранят эти льготы на время мобилизации. Такие изменения в трудовое законодательство сейчас разрабатывает кабмин.

Что положено семьям мобилизованных?

Членов семей мобилизованных, где есть дети до 14 лет, нельзя будет привлекать к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни и к командировкам. Кроме того, при сокращении штата их должны будут оставить на работе в первую очередь.

Нужно ли платить налоги?

Платить налоги и страховые взносы мобилизованным придется. Это касается как частных лиц, так и предпринимателей. Физические лица самостоятельно платят только имущественные налоги (транспортный, земельный, налог на имущество).

Как пояснили в Федеральной налоговой службе (ФНС), оплатить налоги за мобилизованного может любой другой налогоплательщик через свой личный кабинет. Для этого необходимо указать ИНН того лица, за которое производится уплата. Для онлайн-оплаты налогов можно воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС, в котором выбрать режим: «Уплата за третье лицо».

Иногда физлица также обязаны самостоятельно заплатить НДФЛ - например, при получении дохода с продажи недвижимости, от выигрыша, вознаграждения. Для этого необходимо подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. После этого вам рассчитают сумму налога. Подать декларацию также может не сам человек, а его представитель, но только при наличии доверенности.

Что касается самозанятых, то они могут установить автоплатеж или уполномочить на оплату налога кредитную организацию, предоставив ей такие права в приложении «Мой налог». Сниматься с учета в качестве самозанятого необязательно. Если у него нет заработков облагаемых налогом на профессиональный доход (НПД), то и налог начисляться не будет.

Что касается мобилизованных руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей, то они обязаны продолжать платить налоги и страховые взносы за своих наемных работников. Для этого можно оформить доверенность на уполномоченного представителя, который будет предоставлять отчетность в налоговые органы. Причем заверить доверенность можно не только у нотариуса, но и у командира воинской части.

Важно! Сейчас правительство разрабатывает законопроект, по которому для мобилизованных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов. Сроки обязательной подачи деклараций по налогам и страховым взносам будут перенесены.

А если работаешь по патенту?

В этом случае на время мобилизации за патент платить не придется. Для этого нужно встать на учет в качестве плательщика НПД. Статус ИП при этом не будет утрачен, а если у самозанятого нет дохода - налог начисляться не будет.

При желании мобилизованный индивидуальный предприниматель может прекратить свою деятельность в упрощенном порядке: заполнить заявление в электронном виде, сделать скан-копию или фото страниц паспорта либо военного билета и собственное фото (селфи) с этим документом, и направить в регистрирующий орган.

Начислят ли пени, если задолжал за коммуналку?

Владимир Путин подписал закон, который освобождает мобилизованных и их семьи от уплаты пеней за несвоевременную или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг. Освобождение будет действовать до конца срока контракта о прохождении военной службы по мобилизации.

В правительстве обещают, что умерят пыл и судебные приставы. Они приостановят взыскание по долгам мобилизованных на любую сумму. Подать заявление на приостановку взыскания долгов со стороны Федеральной службы судебных приставов можно будет на призывных пунктах в военных комиссариатах.

А как помогут бизнесменам?

Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. Они также получат возможность оформить кредитные каникулы. Правда, это касается лишь тех юридических лиц, в которых единственный учредитель одновременно является генеральным директором.

Правительство готовит для предпринимателей и другие послабления (на время подписания номера законопроект был на разработке в кабмине). Так, если компания не сможет своевременно исполнить госконтракт, его условия можно будет изменить без неустойки по соглашению сторон. При этом предпринимателя не станут включать в реестр недобросовестных поставщиков. Это коснется всех госконтрактов, которые будут заключены до конца 2023 года. Если предприниматель получил от государства грант, а потом был призван на службу, то он сможет либо приостановить действие гранта без штрафов и взысканий, либо вернуть всю сумму гранта.

ФИНАНСОВЫЙ МОМЕНТ

Вернут ли деньги за билеты…

Допустим, купил ты билеты в солнечный Дубай на ноябрь… Но тут приходит повестка и вместо ОАЭ тебя ждут на СВО. А как же деньги?

Правительство пообещало, что мобилизованные смогут вернуть деньги за заранее приобретенные авиа- и железнодорожные билеты. Ведь отказ от поездки считается вынужденным.

Но проблема в том, что никакого официального документа на этот счет принято не было. А значит, все зависит исключительно от решения перевозчика. Так, РЖД сообщила, что всем мобилизованным деньги за купленные билеты будут полностью возвращены. Для этого нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой. Если человек уже уехал в часть, средства за билет могут вернуть его родственнику по нотариально заверенной доверенности. При необходимости ее может удостоверить командир или начальник воинской части, где проходит службу мобилизованный.

Важный момент: вернуть деньги за билеты смогут и третьи лица, которые планировали путешествие с мобилизованным. Но сделать это можно только в том случае, если билеты оформлены на одну и ту же поездку, один и тот же поезд или оформлены в одном бронировании.

С авиабилетами все сложнее. Пока лишь некоторые авиаперевозчики заявили о готовности вернуть деньги за билет мобилизованным. Это «Аэрофлот», «Победа», «NordWind», «Россия», «Азимут», «S7», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии». Турецкая авиакомпания Turkish Airlines также пообещала, что вернет деньги за неиспользованные авиабилеты без штрафов и сборов мобилизованным и их ближайшим родственникам. Для этого нужно будет предоставить документы, подтверждающие статус военнообязанных.

Если билет куплен в кассе авиакомпании или на ее официальном сайте, то вернуть деньги будет проще. А что делать, если авиабилет покупался в интернете через поисковики или человек приобрел билет на рейс с пересадкой и, скажем, должен был лететь двумя авиакомпаниями? В Минтрансе «Комсомолке» на этот вопрос ответить не смогли. Представители одного из крупных поисковиков на условиях анонимности объяснили корреспонденту «КП» следующее:

«На нашем поисковике не происходит продажа билета, пользователь переходит на страницу авиакомпании (например, «Аэрофлота») или агентства (скажем, «Купибилет») и уже там все происходит.

Если опираться на прошлый опыт возврата денег, то человек, который купил билет до 21 сентября, должен обратиться к продавцу. И перевозчик самостоятельно решает вопрос с возвратом. Если билет продало агентство, то агент должен будет отправить запрос в авиакомпанию и при положительном ответе вернуть деньги. Если же это иностранная авиакомпания, то закон по этому поводу вообще ничего не говорит».

...и за обмундирование?

Затраты на покупку личного обмундирования и медикаментов мобилизованным возмещаться не будут. Как поясняет правительственный портал «Объясняем.рф», в армии мобилизованных россиян обеспечивают всем необходимым для прохождения службы. Покупка дополнительных элементов формы, экипировки и медикаментов - это личная инициатива мобилизованных.