По словам политического астролога, светлая полоса наступит уже скоро Фото: Иван МАКЕЕВ

Прогнозы астрологов в последнее время нарасхват: к специалистам по небесным телам теперь уже наравне с экономистами и политологами обращаются по самым серьезным вопросам - пандемии коронавируса, финансовым сценариям и, конечно, военным действиям. А вдруг там, на небе все заранее прописано и предрешено, и нам остается лишь внимательно считывать сигналы планет и подстраиваться под них? Вдруг именно небо знает, когда мы все вернемся к нормальной жизни?

У астролога Татьяны Борщ, которая каждую весну составляет прогноз на следующий год, 2022-й изначально не вызывал иллюзий: этот год завершает сложный трехлетний период, и события в нем соответствующие. Их, к слову, астролог видела своими глазами: Татьяна Борщ - также автор документальных фильмов о Донбассе, и всего пару дней назад она вернулась оттуда домой.

По словам Татьяны, светлая полоса наступит уже скоро. Однако, перед этим нам предстоит пройти непростой ноябрь.

- Сейчас наступает тяжелое время: в конце октября и начале ноября нас ждут два очень сложных затмения, вокруг которых и будут формироваться события. Ноябрь - самый сложный месяц, - предупреждает астролог. - Я ожидаю капитальной битвы, после которой станет понятно, что Россия преодолеет все трудности. Видимо, будут отвоеваны важные для нас населенные пункты. Кроме того, затмения повлияют и на жизнь за линией фронта. Дело в том, что они проходят по самой тяжелой оси неба Телец - Скорпион: Телец означает жизнь, а Скорпион - смерть. И между ними идет борьба. Многие столкнутся с болезнями, иногда со смертельным исходом, разлукой, ссорами в семье.

Чем закончится спецоперация на Украине, прогноз астролога до 2023 года

Зато уже в следующем году, по мнению астролога, спецоперация закончится. Следующий важный период - февраль 2023 года.

- Он станет своеобразным водоразделом между прошлым и будущим, - продолжает наш эксперт. - А дальше мы начнем активно подтверждать свою победу. Даже ярым скептикам станет очевидно, что мы побеждаем и победим безусловно. К маю в состав России, как я полагаю, должны войти новый территории - возможно, Запорожье. С другой стороны, агрессия Запада никуда не денется. Однако, на прямой военный конфликт с нами западные страны все-таки не решатся.

Сейчас ситуация на небе похожа на ситуацию 1938 - 1940 годов - подготовки к глобальной войне. Но к счастью, это совсем не означает, что сценарий мировой катастрофы повторится.

- Этот конфликт не перерастет в третью мировую войну. Основные тяжелые моменты, связанные с Украиной, закончатся к апрелю 2023, - считает Татьяна Борщ, говоря о том, чем закончится спецоперация на Украине. - К нормальной жизни мы вернемся даже быстрее, чем кажется. И быстрее других стран. Болевых точек в мире очень много, и куда сильнее происходящие события ударят по европейской экономике, чем по российской.

Нынешняя суровая полоса, как отмечает специалист по небесным телам, связана с тем, что Марс - планета войны - начинает ретроградное движение. Это предполагает усиление конфликта, возможно, какие-то неразумные действия со всех сторон. А в конце января Марс переходит в прямое движение, напряжение спадает. Ситуация начнет постепенно выруливаться, появится возможность достижения договоренностей.

А вот для покинувших страну прогноз неблагоприятный.

- Вернуться в Россию им будет гораздо сложнее, чем покинуть ее. Понятно, что у людей есть свои причины. Но оправдываться можно перед кем угодно, только не перед небом. Сделал плохо - получишь плохо, - уверена астролог.