Британский телеканал приобрел картину Гитлера и предлагает уничтожить ее

Новое телешоу «Джимми Карр уничтожает искусство» выйдет в эфир в конце этого месяца. Фото: Channel 4

Британский четвертый телеканал приобрел картину работы Адольфа Гитлера. Планируется, что в скором времени будет открыто голосование подписчиков и зрителей телеканала, которые и решат судьбу холста.

Это не первая подобного рода покупка – канал уже купил картины кисти других «проблемных» художников – педофила Рольфа Харриса, сексуального маньяка Эрика Гилла. Поиском подобных холстов, выставленных на продажу, занимается специально нанятый искусствовед.

Деньги потрачены в рамках расходов на новое телешоу «Джимми Карр уничтожает искусство», первый эпизод которого выйдет в эфир в конце этого месяца.

В ходе дебатов ведущий, приглашенные эксперты и зрители будут обсуждать главный вопрос – возможно ли отделить конкретное произведение искусства от личности его скандального создателя? Затем будет приниматься решение – оставить картину или уничтожить полностью, или частично.

Программный директор Channel 4 Ян Кац так объясняет концепцию новой программы:

- У каждого произведения искусства есть свои сторонники. Не исключено, что люди будут обсуждать не личность того же Гитлера, не его моральные качества, а право написанной им картины на существование.

В сетке вещания канала – немало передач, вызывающих споры. Так недавно на его частотах показывали вскрытие трупа, давали тяжелые наркотики людям и наблюдали за изменением их поведения и сознания.

До того как возглавить нацистское движение, Гитлер мечтал стать художником, но провалил вступительные экзамены в академию художеств. За свою жизнь он создал несколько тысяч картин, рисунков и эскизов. Часть из них были захвачены американской армией и до сих пор находятся в спецхранилищах правительства США. По разным данным, на сегодняшний день в мире атрибутировано порядка 720 живописных работ Гитлера. В разные годы некоторые из них предлагались к продаже. Так, в 2015 году на аукционе в ФРГ 14 картин, написанных Гитлером, были проданы за 400 тыс. евро.