«От озорного покемона до китайского императора»: Самые дерзкие костюмы Николая Баскова

Николай Басков с детства был модником Фото: Личный архив героя публикации

Николая Баскова в шоу-бизнесе уже давно прозвали «скорая помощь». За добрый нрав и за адресную помощь обнищавшим ветеранам сцены, да и обычным бабушкам и дедушкам, которые коротают свои дни в домах престарелых.

В эти нелёгкие дни Николай помогает и беженцам из Донбасса, дает благотворительные концерты, отправляет гуманитарную помощь.

- Люди, которые жили много лет в страхе и в состоянии войны, которая там происходила, конечно, они позабыли о радости, об улыбках. Они просто выживали, - делится своими впечатлениями о встречах с беженцами артист. - Для меня такие концерты очень важное дело. Так как люди чувствуют, что они нам не безразличны, мы с ними рядом, - делится артист.

Одному из главных модников страны исполнилось 46 лет Фото: Личный архив героя публикации

Николай вырос в семье военного, но свой боевой дух реализовал на сцене.

С детства Басков был модником, первую зарплату потратил на обновку для мамы.

- Это же были 90-е годы. У меня папа порой вообще не получал зарплату. Я с 16 лет фарцевал парфюмом на Тверской. Тогда было трудное время. Все где-то на рынках подрабатывали. Хотелось купить «вареные» джинсы, первый плеер. Но я на первую зарплату купил маме костюм за 600 рублей.

В 46 день рождения одного из главных модников страны вспоминаем его самые провокационные образы.

Николай вырос в семье военного, но свой боевой дух реализовал на сцене Фото: Личный архив героя публикации

Понятно, что самый внушительный парад нарядов Басков представил на своём театрализованном шоу «Игра».

Специалисты оценили стоимость постановки в 2 миллиона евро. Львиная доля этой суммы ушла на наряды «золотого голоса».

Часть костюмов для Николая сшил его друг, художник Владимир Середин. Чего только стоил пиджак, расшитый вручную стразами «Сваровски» в количестве 80 тысяч штук. Два месяца мастерицы делали этот образ.

И до шоу «Игра» Николай удивлял эффектными костюмами Фото: Личный архив героя публикации

Но самый запоминающийся наряд постановки - костюм китайского императора. Во время исполнения арии Калафа из оперы «Турандот» Басков вышел в наряде напичканном механическими элементами. Французские инженеры придумали невероятный костюм - из плеч артиста выезжали 3D-драконы, хищно сияя красными глазами. Ну и «маникюр» был эффектным. Художники дополнили образ золотыми когтями, которые были сделаны в мастерской во Франции по средневековому методу выдавливания из кожи. В другом образе Басков предстал в наряде художника Владимира Середина, который расшивал с командой вручную голубой костюм артиста стразами Сваровски. А в императора Цезаря Баскова перевоплотил Валентин Юдашкин. Изготовлением наряда занялось парижское ателье, которое ранее шило костюмы для «Игры Престолов». В образе были использованы зеркальные камни, венок из позолоченной латуни и золотые кроссовки.

«Дорого-богато», как говорится.

На «Новой волне» артист превратился в озорного Покемона Пикачу Фото: Евгения ГУСЕВА

Впрочем, и до шоу «Игра» Николай удивлял эффектными костюмами. Так, на «Новой волне» артист превратился в озорного Покемона Пикачу, исполняя на сцене свой хит «Обниму тебя нежно»

Зрителям «мультяшка» от певца пришлась по душе. Николай, как всегда, покидал сцену, как огромная клумба. Артиста просто завалили цветами.

И на той же «Новой волне» артист умудрился затмить костюмы Валерия Леонтьева, на творческом вечере которого, собственно, и выступал.

Этот хулиганский образ для Баскова придумал модельер Середин Фото: Личный архив героя публикации

В начале концерта Басков вышел к фотографам в черном плаще с капюшоном. Ну прям как эдакий инквизитор. И только на сцене, исполняя хит Леонтьева «Августин, «золотой голос» скинул плащ и народ обалдел еще больше. На Николае был костюм тигра с провокационной мордочкой зверя на причинном месте. Этот хулиганский образ для Коли придумал модельер Середин.