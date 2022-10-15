Коронавирусные ограничения в Европе привели к снижению рождаемости

Причина снижения рождаемости кроется в карантинных мерах, которые были призваны ограничить распространение коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опубликованной статистике, рождаемость в странах Евросоюза в январе 2021 года снизилась на 14,1% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее.

По мнению экспертов, причина кроется в карантинных мерах, которые были призваны ограничить распространение коронавируса.

Исследования, опубликованные в научном журнале Human Reproduction, который выпускает издательство при Оксфордском университете, показывают, что снижение рождаемости началось спустя 9-10 месяцев после введения первых ограничений, связанных с COVID-19.

Авторы исследования изучили доступные данные по прошлым пандемиям и пришли к выводу, что спустя 9-10 месяцев после начала широкого распространения болезней действительно отмечается спад демографической кривой.

– Как и в случае с предыдущими пандемиями, вспышка COVID-19 была связана со снижением рождаемости через 9 месяцев после ее первой волны. Эта тенденция может быть связана с продолжительностью карантина. Хотя в последующие месяцы произошло восстановление рождаемости, оно, похоже, не компенсирует это снижение, – утверждают авторы статьи.

Больше всего рождаемость упала в таких странах Европы, как Литва (минус 28%), Румыния и Испания (по минус 23%). А вот в странах, где карантинные мероприятия были значительно мягче, например, в Швеции, рождаемость не снизилась вовсе.

Ученые предупреждают, что отмеченное ими снижение рождаемости может иметь долговременные последствия, что особенно актуально для Евросоюза с его стремительно стареющим населением.