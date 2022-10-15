Александр Лукашенко: "Никакие поставки оружия Западом Украине не изменят ситуацию на фронте "

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Главной темой беседы стали Путин и Украина. Наверное, в какой-то степени это было даже немного обидно для Лукашенко, как президента суверенной Беларуси, но он четко выступил с союзнических позиций, как ни пытал его специфическими вопросами американский журналист, специально подводя к желаемому американцем ответу.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПОЗИЦИЯ

- Не кажется ли Вам, что Путин напряжен, может, он нервничает, испытывает давление? - поинтересовался журналист состоянием Путина у Лукашенко, объяснив свое предположение о состоянии президента России тем, что, с его точки зрения, Москва пока не одерживает в Украине победу.

- Он ведь Президент огромной страны. Всегда ты испытываешь какое-то напряжение. Это я вам говорю как Президент. Что касается украинского конфликта - то, что вы говорите, он там не одерживает победу. Ну в этой войне и вы не одерживаете победу. Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы, - ответил американцу Александр Григорьевич и проложил курс на мир. - Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты. Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было бы. Это и наша позиция. И, вы знаете, бесперспективность развития нынешней ситуации, как это складывается на Украине, признают и некоторые члены НАТО. И не некоторые, а много таких.

И тут же в качестве такой страны НАТО Лукашенко привел в пример Турцию.

- Договорились (с Эрдоганом), что в ближайшее время мы на высоком уровне проведем переговоры, в том числе будем затрагивать вопрос Украины. Такой визит будет с моей стороны в Анкару. Я заметил, что и Президент (Турции) Эрдоган - одной из ключевых стран НАТО - они не в восторге от того, что происходит. И постоянно даже не намекают, а уже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться. Надо было США подключиться к этому процессу в таком русле, а не направлять в Украину все большее и большее количество самых современных видов оружия. Тем более, ход ситуации на фронте никакие виды оружия, в том числе американские, не изменят.

АТОМНОМУ ВЗРЫВУ – НЕТ, НЕТ, НЕТ!

Но более всего запад сейчас интересует вопрос, который они же всячески педалируют в последнее время – возможности применения Россией тактического ЯО на Украине и вероятность того, что это случится.

- Самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, "красные линии". Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, любое оружие для чего-то ж создается. Есть оружие - ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог, будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия, - хладнокровно объяснил положение дел американцу Лукашенко. - Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и Президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет.

- Вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия, - напомнил Лукашенко, как несколько дней назад Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на теракт на Крымском (Керченском) мосту и рассказал, кто в действительности спекулирует на теме применения ядерного оружия. - По-моему, в Великобритании. Не единожды Макрон начал эту тему цеплять. Ни в коем случае даже разговаривать на эту тему нельзя. Это конец планеты, если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством. Потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают. И никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю. Нужно искать пути мирного решения этого конфликта. Это выгодно для всех, в том числе для США

Путин и Лукашенко перед началом переговоров в Сочи, сентябрь 2022 г. Фото: REUTERS

И тут же Лукашенко объяснил, кто является главным разжигателем и провокатором

- Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас - США - на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков, - разъяснил американскому телеканалу Лукашенко. - Есть ядерное оружие - пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что, если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу - цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров.

С КЕМ ВЫ, МАСТЕРА БЕЛОРУССИИ?

От американского журналиста последовал вопрос, присоединится ли Белоруссия к специальной военной операции России

- Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было, - объяснил Александр Лукашенко позицию своей республики в этом конфликте и подчеркнул, что эта помощь оказывается обеим сторонам. - Сегодня наше участие заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и больше всего, в подавляющем большинстве, предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки к нам пребывает по 400-500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие. Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае, Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим. Ну, видимо, нас не хотят слушать и не хотят услышать. Ну, это дело ваше.

НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

В конце разговора американский журналист вновь вернулся к Путину, спросив, как развиваются отношения между президентами России и Белоруссии.

- Если говорить о наших личных отношениях с Президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого, - Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении.

Но американскому журналисту всего этого было мало, и он в очередной раз спросил о нынешнем состоянии Владимира Путина.

- Это не то, что вы думаете на Западе и в США. Абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек. Как вы это видите внешне. Абсолютно адекватный человек, - развеял все его надежды Лукашенко.

А мог бы Александр Григорьевич и просто и коротко сказать, мол, не дождетесь. Но президент должен быть вежлив. Если, конечно, он не президент Украины.