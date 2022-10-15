Леру Кудрявцеву довели до слез в Крыму

Лера Кудрявцева с участниками Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». Фото: Мария РЕМИЗОВА

В Крым из Москвы путь сейчас не близкий, больше суток на поезде. Но эти обстоятельства не стали помехой для проведения юбилейного Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». Смотру талантов в этом году исполнилось 15 лет.

По традиции в «Артек» приехали ребята со всего мира.

Правда были в этом году и новшества. Жюри оценивало выступление конкурсантов дистанционно, из Москвы.

В составе жюри в этом году восседали: Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко, певец и блогер Хабиб. Жюри работало в режиме онлайн из специально оборудованной московской студии.

Конкурс проводился при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и компании «Ростех».

Ведущей конкурса стала Лера Кудрявцева. Блондинка рассказала, что ее ничуть не утомили более 27 часов в поезде.

-Перезагрузилась немножко. Читала книжки, сериалы смотрела, отдыхала от телефона, -говорит Лера.

Теледива призналась в беседе с kp.ru , мол, искренне болела за россиянку Анну Волкову, которая исполнила на сцене нетленку Пахмутовой «Нежность».

-Довела меня до слез эта малышка. Я ещё на репетиции расплакалась, когда увидела Анюту. Крохотуля и так осознанно поёт такую сложную песню, словно прожила большую жизнь, -поделилась с «КП» Лера Кудрявцева.

Аня Волкова как раз и стала победительницей «Детской Новой волны».

Победительницей «Детской Новой волны» в этом году стала Аня Волкова. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Второе место и приз зрительский симпатий у Идара Коцева. А «бронза» – у юной Таисии Хабибуллиной.

-Занимаюсь вокалом с шести лет. Моя мечта – выступить на «Детской Новой волне» - сбылась: конкурс дарит много друзей и новую большую творческую семью! Я так счастлива, что смогла спеть в «Артеке», и что уважаемое жюри высоко оценило моё выступление. Благодарю всех за поддержку!- делится обладатель Первого места Анна Волкова.

Эфир конкурса состоится на телеканале НТВ.