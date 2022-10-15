«Постоянно мешали другие женщины!»: популярная блондинка высказалась о свадьбе с Киркоровым

Филипп Киркоров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Он красивый, очень модный, стильный, умный,-говорила в беседе с kp.ru Катя Гусева. - Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше.

Однако в беседе с журналистом Аленой Жигаловой в рамках шоу «Алёна, блин» Гусева призналась, что за внимание артиста ей пришлось бороться. Мол, вокруг много дам, которые хотят блистать с Филиппом на красных дорожках. И хотя недавно диджей провела вместе с Филиппом отпуск в Майами, парой они так и не стали.

-Одно время я хотела быть женой Филиппа!-призналась диджей. -Но быть рядом с Филиппом не так -то просто. Мне было сложно конкурировать за его внимание. Рядом с ним всегда много женщин. Он мог позвать на красную дорожку другую, не меня,-посетовала Гусева.

Впрочем, диджей отмечает, что ей удалось сохранить дружбу с королём сцены.

Мол, именно Филипп вдохновляет ее на новые покупки и обновки.

- Филипп считает, что артист всегда должен выглядеть так, чтобы на него обращали внимание. «Ты должна одеваться всегда ярко, молодежно и следовать моде!» - сказал он мне. И я начала меняться. Хотя раньше любила классику - строгий костюм, шпильки. А теперь я уже разгильдяйка модная,-делится артистка.