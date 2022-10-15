Ни следа от былой красоты: как лишний вес изуродовал 10 главных мировых звезд

Голливудская актриса Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Они красивые, потому что накрашены в три руки, одеты с иголки и обколоты ботоксом с головы до ног. Именно так обыватели-скептики привыкли думать про знаменитостей, сверкающих безукоризненной внешностью с экранов да обложек глянцевых журналов. Но есть кое-что поважнее макияжа и чудес пластической хирургии. Стройность – вот что рулит. Хотите пруфов? Да сколько угодно. В телеграм-канале врача-эндокринолога Зухры Павловой, которая знает, как победить лишний вес и отсрочить старость, появились коллажи, наглядно демонстрирующие минусы лишнего веса.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова. Фото: Личный архив

Как выглядели бы селебрити на массе, можно узнать с помощью фотошопа. Эффект на лицо!

Анджелина Джоли, 47 лет. Рост 173 см, вес 54 кг.

Высокие скулы, узкий нос, четкая линия подбородка – по этим лекалам «как у Джоли» пластические хирурги не первый год кроят лица дам по всему миру. Но поглядите, в какую простушку превратилась бы эталонная Энджи, будь она любительницей фаст-фуда. Даже знаменитые пухлые губы и те «сдулись» на фоне пышных щечек.

Том Круз, 60 лет. Рост 170 см, вес 67 кг.

Супергерой с волевым подбородком и выразительным взглядом из-под густых бровей тоже заметно поплохел, заплыв жиром. С таким «багажом» Том выглядит уже не героем красной дорожки, а, скорее, охранником.

Леди Гага, 36 лет. Рост 155 см, вес 53 кг.

У этой звезды непростые отношения с весом: певица то и дело прыгает из S в XL и обратно. Какой ей больше идет – вопрос риторический.

Эмма Уотсон, 32 года. Рост 165 см, вес 51 кг.

Гермиона из саги про Гарри Поттера с годами остается такой же хрупкой. Но прибавь сюда -цать кило, и от былой девочки-красавицы не остается и следа: тетка, да и только!

Киану Ривз, 58 лет. Рост 186 см, вес 79 кг.

Таким знойным мачо мы узнали молодого актера. Высокий разлет бровей, твердая линия губ. А на пару размеров больше Ривз моментально превращается в неприметного пухляка-добряка.

Дженнифер Энистон, 53 года. Рост 164 см, вес 49 кг.

Малышки Джен даже на шестом десятке держит форму как фарфоровая статуэтка. Все это не дар природы, а строгая аскеза: ПП, физнагрузки и прочая-прочая. Похоже, Энистон видела эти фото и поклялась себе никогда не допустить подобного в жизни.

Эмилия Кларк, 35 лет. Рост 157, вес 52 кг.

Черная магия налицо: прекрасные очи при зажоре превращаются в поросячьи глазки, а широкая улыбка скукоживается в разы. И, кажется, даже сережки меняются?

Брэд Питт, 58 лет. Рост 180 см, вес 79 кг.

Это ж надо так изуродовать первого красавца! У распоясавшегося Питта пропала шея – заметили? – а голова базируется на многоярусных щеках. Типичный кандидат в депутаты с рекламного билборда.

Ума Турман, 52 года. Рост 181 см, вес 60 кг.

Нет, ребята, Билла так не убьешь. Эта хлебосольная дама может разве что накормить, напоить и спать уложить.

Скарлетт Йоханссон, 37 лет. Рос 163 см, вес 57 кг.

Ее не раз признавали самой красивой актрисой Голливуда. А как тебе такое, Илон Маск?