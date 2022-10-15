В Германии поймали 75-летнюю бывшую учительницу, которая оказалась главой террористической организации

Арестованная пенсионерка считает себя сторонницей Третьего Рейха и отвергает существование ФРГ. Фото: Shutterstock

В немецкой Саксонии с особыми мерами предосторожностями полицейскими арестована 75-летняя пенсионерка. Ее полное имя не сообщается, известно лишь, что ее зовут Элизабет.

Всю свою жизнь Элизабет проработала в школе, преподавая основы богословия. А выйдя на пенсию, видимо, заскучала. И создала… террористическую ячейку.

Следователи утверждают, что им уже досконально известно – как старушка вербовала сторонников, какую идеологию проповедовала и какие теракты планировала совершить.

Террористы планировали развязать в Германию гражданскую войну. Спровоцировать ее должны быть подрывы электростанций, отключение электричества и водоснабжения, похищение министра здравоохранения, свержение федерального правительства.

Для этого Элизабет и ее сторонники добывали оружие и взрывчатку. Причем предводительница террористов торопила рядовых членов ячейки, требуя максимально быстро воплотить план в реальность.

Пятеро ее сообщников уже арестованы. При обысках изъяты: оружие, боеприпасы, иностранная валюта, золото, различные документы и переписка. Из последней стало ясно, что Элизабет считает себя сторонницей Третьего Рейха и отвергает существование ФРГ. Она неоднократно направляла различные воззвания в ООН и Белый дом США от имени «потомков императора Вильгельма» и «богобоязненных людей». В них она оперирует такими терминами, как «фиктивная демократия, контролируемая евреями» и «обманное отделение политики от религии».

В поле зрения правоохранителей бывшая учительница уже попадала за публикации, отрицающие конституционные нормы ФРГ. Тогда она заявила, что делала заявления «как ученый и как критически настроенный демократ». Но в судейском вердикте было сказано, что «унижение государства и клевета на него и его институты не могут быть оправданы свободой мнений или научными изысканиями».

Комментируя задержание террористов, прокурор Кобленца Юрген Брауэр заявил, что пойманы «не чудаки, а опасные преступники».