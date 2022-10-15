Что Европа ни пытается делать с белорусской оппозицией, а толку – ноль

Беларусь, Минск. Во время митинга оппозиции в Киевском сквере, август 2020 г. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первые колонны российских военных прибыли в Белоруссию для формирования сводной региональной группировки войск. Мероприятие более чем уместное, если посмотреть, что творится сейчас вокруг Белоруссии. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей даже заявил, что в республике введен режим контртеррористической операции. Правда, ошибся, что ему простительно, поскольку человек он сугубо гражданский. На самом деле президент Лукашенко лишь повысил уровень террористической опасности, а также в республике были проведены некоторые контртеррористические мероприятия.

Но нет никаких сомнений в том, что Европа не просто хочет, а очень хочет привести к власти радикальную оппозицию, чтобы у России появился еще один враг на месте нынешнего союзника. Осенью структуры ЕС активизировали работу в этом направлении. В начале сентября комитет министров Совета Европы создал при секретариате СЕ специальную группу для контактов с "демократическими силами" Белоруссии. Назначив главным партнером Координационный совет оппозиции, в который входят Светлана Тихановская и Павел Латушко. Европа активно пытается сплотить противников Лукашенко и создать из них мощную ударно-пробивную силу. За первую активно агитирует Литва, на Латушко делает ставку Варшава. И "подружиться" между собой эти два центра антибелорусской силы никак не могут, хотя и очень стараются.

Против Тихановской ее "коллегами по оппозиции" развернута настоящая информационная кампания. И, надо сказать, что Светлана вместе с ее окружением дают для этого весьма весомые поводы, поскольку заняты исключительно многочисленными путешествиями "мадам президент" по странам Европы. Хотя штаб Тихановской периодически пытается всколыхнуть "болото" оппозиции, объявляя то о создании "переходного" временного правительства, то о начале формирования "Белорусской освободительной армии", всем реально мыслящим людям понятно, что это пустое сотрясание воздуха.

Хотя в окружении Тихановской и заявляют о 40 тысячах "спящих" активистов и о совершении более 80 диверсий против российских военных на территории Белоруссии, все понимают, что это чистой воды блеф. А вот приписываемое в заслугу Тихановской вступление якобы 1500 белорусов в ряды вооруженных формирований на Украине тоже не выдерживает никакой критики. Во-первых, практически все они собраны в полку Кастуся Калиновского, который насчитывает порядка тысячи штыков, а самое главное, что и этот полк, и боевики "Волата" и "Литвина" крайне настороженно относятся к лидерам нынешней белорусской политической оппозиции. Тем более, что в Польше, где сильны позиции ультранационалистов-"калиновцев", поддерживают совсем не Тихановскую, а Латушко, который и сам базируется в Варшаве.

А ведь среди лидеров оппозиции, сбежавшей за границу есть еще и Валерий Цепкало. Это переменил уже кучу стран пребывания после того, как сбежал из Минска. Начал с Москвы, потом уехал в Киев, откуда перебрался в Польшу, но и там не задержался, а прибыл в Латвию. На какое-то время его мятущаяся душа успокоилась в Греции, но надолго ли. Не кормят, похоже, спонсоры Цепкало, поэтому он сфокусировал протест в онлайн-форме и в виртуале вместе с несколькими соратниками, которых можно пересчитать по пальцам, шлет проклятия в адрес Тихановской, не признавая легитимность ни ее, ни созданных ею структур.

И всех их чуть ли не матом кроет видный белорусский оппозиционер, один из создателей Белорусского народного фронта Зенон Позняк. Причем, кроет из США, куда он предусмотрительно уехал еще в 1996-м. Мадам "президент котлет" Светлана Тихановская недавно даже призналась, что Позняк в недавнем телефонном разговоре заявил, что "видит ее только в тюрьме", хотя на выборах и агитировал за ее кандидатуру. Впрочем, в Тихановскую не верят даже на Украине.

- Позиция Тихановской по отношению к России и Путину недостаточно четкая. Она словно боится называть вещи своими именами. К примеру, четко сказать, что Россия является государством-террористом, агрессором и врагом белорусского народа, - заявил на днях в комментарии Радио Свобода председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко. - Кроме того, в ее окружении есть несколько сомнительных людей. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызвали непонимание в Украине.

Для одних она, как и ее коллеги, чересчур радикальна, для других – радикальна недостаточно. Что касается Киева, то там, вообще, видят своими единственными политическими союзниками в Белоруссии ультрарадикальных боевиков из "полка Кастуся Калиновского", который сейчас воюет за бандеровцев.

При этом, у белорусских либеральных оппозиционеров та же "болезнь", что и у их российских коллег по политическому лагерю. Заявляя лозунгами необходимость объединяться и бороться против действующей власти, в реальности они проводят время в междоусобной грызне и интригах против друг друга. Что не может не радовать власти ни в России, ни в Белоруссии. А одна из главных причин такой ситуации заключается в борьбе за финансовые потоки. И тут получается настоящий замкнутый круг – отсутствие реальных успехов "оппозиции" вынуждает их кураторов сокращать финансирование, а пересыхающий финансовый ручеек от спонсоров уменьшает и без того невеликие возможности "оппозиционеров". А в нынешних условиях, когда Европа начинает чувствовать холодное дыхание энергетического, производственного и финансового кризисов, и ряд правительств стран ЕС приняли решение снизить расходы на содержание эмигрантов из числа белорусской оппозиции, конкурентная борьба за финансирование перестает быть просто жесткой и становится жестокой. На Родине у белорусских либералов дела не лучше. А потому немудрено, что на заседании рабочей группы Совета ЕС по сотрудничеству со странами Восточной Европы и Центральной Азии было с грустью констатировано, что ушедшая в подполье оппозиция в республике чувствует себя фактически брошенной Евросоюзом. Действительно, в Брюсселе на данный момент признали невозможность смены власти в Минске и отстранения действующего президента. Но считать, что они успокоились преждевременно. Теперь в ЕС нацелены на выборы 2025 года. В отличие, кстати, от Польши и Украины, которые готовы на любую авантюру уже в ближайшее время.