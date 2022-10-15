Карен Шахназаров наконец понял, в чем прелесть порока

Карен Шахназаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сюжет будущей картины основывается на очерках «Москва и москвичи» Владимира Гиляровского и рассказах Артура Конан Дойла.

Действие происходит в России. Начало ХХ века. В интригующую историю вовлечены Владимир Гиляровский и Константин Сергеевич Станиславский. Казалось бы, соединилось несоединимое. Гиляровский прекрасно знаком с обитателями хитровских трущоб, самого злачного, бандитского района дореволюционной Москвы. Станиславский – представитель театральной богемы. Творческая элита. Тем не менее оба оказались вовлечены в детективный сюжет.

Станиславского играет Константин Крюков. «Короля московских репортёров» дядю Гиляя - Михаил Пореченков. Владимира Немировича-Данченко - Александр Олешко.

Актриса Анфиса Черных, знакомая зрителям по фильма «Географ глобус пропил», «Майя», «Елки новые», играет «княжну», королеву Хитровки.

В фильме снимаются Алексей Вертков, Евгений Стычкин, Борис Каморзин и другие.

Владимир Гиляровский (Михаил Пореченков) знакомится с Королевой Хитровки (Анфиса Черных). Фото: Максим Шингирей, Евгений Долгих

Роскошные декорации Москвы начала прошлого века создал художник-постановщик Сергей Февралёв. Ему пришлось «придумывать» Москву, где-то добавляя яркости, где-то фантазийности. Ничего близко похожего на то, что ему требовалось в фильме, в сегодняшней столице он не нашел. Поэтому большая часть съемок «Хитровки» прошла в павильонах и на натурной площадке «Мосфильма». Единственное, что оказалось неизменным в течение века, это Московский Художественный театр. В нем проходили съемки: детективный сюжет связан с театром. Это единственный спойлер, который удалось выведать у съемочной группы.

В октябре заканчивается съемочный период. Далее – монтажно-тонировочный (речевое и шумовое озвучивание, запись музыки, монтаж, перезапись и т.д.).

Карен Шахназаров по-прежнему держит в строжайшем секрете сюжет нового фильма, полагая, что в детективе интрига должна сохраняться до конца.