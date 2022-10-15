Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 октября 2022 19:45

Теракт в Белгородской области 15 октября 2022: Жертвами стрельбы на полигоне в ЗВО стали 11 добровольцев

Что известно к этому часу о теракте в Белгородской области 15 октября 2022
KP.RU
Жертвами теракта на территории полигона в Белгородской области стали 11 военнослужащих.

Жертвами теракта на территории полигона в Белгородской области стали 11 военнослужащих.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство обороны РФ сообщило о теракте на территории полигона Западного военного округа в Белгородской области. Двое граждан одной из стран СНГ начали стрельбу по военнослужащим-добровольцам во время занятий по огневой подготовке.

"На занятиях с добровольцами, готовящимися к участию в специальной военной операции на Украине, террористы обстреляли личный состав подразделения," - говорится в сообщении ведомства.

Жертвами теракта стали 11 военнослужащих. Еще 15 получили ранения, они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ответным огнем террористы были уничтожены. На месте теракта работают правоохранительные органы, расследование продолжается.

Обновляется

ЧПКАРТИНА ДНЯ