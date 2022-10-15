Жертвами теракта на территории полигона в Белгородской области стали 11 военнослужащих. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство обороны РФ сообщило о теракте на территории полигона Западного военного округа в Белгородской области. Двое граждан одной из стран СНГ начали стрельбу по военнослужащим-добровольцам во время занятий по огневой подготовке.

"На занятиях с добровольцами, готовящимися к участию в специальной военной операции на Украине, террористы обстреляли личный состав подразделения," - говорится в сообщении ведомства.

Жертвами теракта стали 11 военнослужащих. Еще 15 получили ранения, они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ответным огнем террористы были уничтожены. На месте теракта работают правоохранительные органы, расследование продолжается.

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