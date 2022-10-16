Военная спецоперация на Украине 16 октября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года.

В Минобороны России сообщили, что на полигоне Западного военного округа, расположенном в Белгородской области, двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт. Погибли 11 человек.

Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении.

В ДНР сообщили об ухудшении подготовки воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников. Большую часть наемников теперь составляют «солдаты удачи», не имеющие боевого опыта.

Херсонские власти сообщили о провале попытки наступления ВСУ в регионе. По словам чиновников, украинским боевикам не удалось прорвать оборону ВС РФ.

Запорожские власти заявили об участившихся атаках беспилотников ВСУ на гражданские объекты. Украинские боевики 14 октября пытались атаковать Мелитополь с помощью дронов.

Украинский вице-премьер Стефанишина заявила об участии НАТО в боевых действиях в части подготовки ВСУ. По словам чиновницы, таким образом армия РФ в ходе боев на Украине получает актуальный опыт военных действий против НАТО.

Российские войска сорвали подготовку ВСУ к высадке десанта в районе Запорожской АЭС. В результате удара ВКС РФ было уничтожено свыше 160 украинских военных.

Российские силы уничтожили до 50 украинских военных и склад с боеприпасами под Харьковом.