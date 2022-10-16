Внук известного певца, участвовавший в спецоперации, ранен на Украине

Владимир Девятов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Внук певца Владимира Девятова ранен на Украине. 21-летний Дмитрий участвовал в спецоперации с февраля 2022 года. Все был хорошо, но потом он внезапно исчез.

Владимир Девятов рассказал, что его внук был призван на службу осенью 2021 года. Потом молодой человек подписал двухлетний контракт. В феврале он уехал на Украину. А потом перестал выходить на связь.

"Их направили на спецоперацию. У нас связи не было, мы пытались как-то найти его, но никакой информации нам, конечно же, не давали. Мы очень переживали", - рассказал артист Лере Кудрявцевой.

По его словам, Дмитрий не выходил на связь около месяца, после чего позвонил родным из госпиталя. "Он был ранен. У него кисть серьезно ранена и осколок мины прошел навылет через ногу. Врачи говорят, что надо работать, что все должно восстановиться. Рука работает, но слабо. Я могу сказать одно, что когда он туда попал, я ему позвонил и сказал: «Димка, я тобой горжусь», - откровенничал певец в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

К слову, Дмитрий является сыном старшей дочки артиста от первого брака с хореографом Натальей Ляховой. Сейчас Девятов счастлив в четвертом браке с женщиной, которая моложе его на 30 лет. Лиза годится ему в дочери. Но супругов это не огорчает.