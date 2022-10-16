Герой спецоперации «Z» ефрейтор Битуганов ликвидировал в бою три бронеавтомобиля диверсантов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Одна минута решает исход баталии, час — успех кампании, день — судьбу империи», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял свои знаменитые слова: «Деньги дороги, жизнь человеческая ещё дороже, а время дороже всего».

Старший лейтенант Магомед Адамов

ВЫНЕС РАНЕНОГО ТОВАРИЩА С ПОЛЯ БОЯ

Старший лейтенант Магомед АДАМОВ

«Украинские националисты, стремясь вернуть под свой контроль позиции, утраченные в ходе боев с российскими военнослужащими, атаковали расположение батальонно-тактической группы, связь в которой обеспечивал начальник радиорелейной станции старший лейтенант Магомед Адамов. Наступление боевиков сопровождалось массированной артиллерийской поддержкой. В результате очередного залпа вражеской артиллерии радиорелейная станция, обеспечивающая связь внутри БТГр и с вышестоящим командованием, получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда и вышла из строя, а начальник станции Магомед Адамов был отброшен взрывной волной. Не потеряв самообладания, Магомед, несмотря на полученные повреждения в состоянии шока сумел вынести товарища, который потерял сознание и не мог самостоятельно покинуть зону обстрела. Эвакуировав раненого в безопасное место, старший лейтенат Адамов, понимая, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений лишит возможности оперативно координировать действия сил в бою, выдвинулся вместе с экипажем к поврежденной станции и приступил к восстановлению связи. Несмотря на полученную контузию, Магомед продолжил управлять подчиненными. Благодаря мужественным действиям старшего лейтенанта Адамова нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне и отразить атаку противника».

Матрос Николай Горохов

МЕТКИМ ВЫСТРЕЛОМ УНИЧТОЖИЛ ПУЛЕМЕТНУЮ ТОЧКУ

Матрос Николай ГОРОХОВ

«В составе десантно-штурмовой роты морских пехотинцев стрелок морской пехоты Тихоокеанского Флота матрос Николай Горохов выполнял боевую задачу поиску диверсионных групп врага, действующих в заданном районе. Продвигаясь по прилегающей к дороге лесополосе, матрос Горохов обнаружил пулемётный расчёт противника. Вражеские пулемётчики открыли огонь из хорошо укреплённой позиции, мешая продвижению российских военнослужащих вглубь лесополосы.

Матрос Дорохов, рискуя жизнью, под плотным пулемётным огнем смог подобраться к блиндажу на близкое расстояние.

Прицельным выстрелом из гранатомета Николай поразил укрепленную огневую точку противника. В результате прямого попадания реактивной штурмовой гранаты три националиста вместе с пулеметом были уничтожены на месте».

Старший лейтенант Самвел Бабаян

ОБЕСПЕЧИЛ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ СВЯЗЬ КОМАНДНЫМ ПУНКТОМ

Старший лейтенант Самвел БАБАЯН

«Лейтенант Самвел Бабаян выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах оперативного состава пункта управления батальонно-тактической группы. Украинские националисты, пытаясь выбить наши войска с занимаемых позиций, предприняли атаку на район расположения батальонно-тактической группы с применением артиллерии и минометов. В результате артиллерийского залпа врага станция связи получила повреждения от разорвавшегося рядом снаряда.

Понимая, что потеря связи лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, лейтенант Бабаян выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению, несмотря на массированный огонь противника. Рискуя жизнью, Самвел восстановил поврежденные линии связи. Благодаря смелости, отваге и профессионализму лейтенанта Бабаяна поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в бою и отразить атаку националистов».

Ефрейтор Максим Битуганов

ЛИКВИДИРОВАЛ ТРИ БРОНЕАВТОМОБИЛЯ ДИВЕРСАНТОВ

Ефрейтор Максим БИТУГАНОВ

«Старший стрелок – сапер десантно-штурмовой роты ефрейтор Максим Битуганов выполнял боевые задачи по вскрытию диверсионных групп противника, действующих в районах, освобожденных от украинских националистов. Благодаря боевому опыту и высокому профессионализму обнаружил замаскированные укрепленные позиции противника, а также бронетехнику, находящуюся рядом с ними. Оценив обстановку и проявив инициативу, ефрейтор Битуганов вместе со своим отделением вступил бой с националистами. Умелыми действиями отделения ефрейтора Битуганова противник был выбит со своих позиций. В ходе боя Максим уничтожил пять националистов и вывел из строя три бронеавтомобиля противника. Понеся потери, противник был вынужден оставить позиции и отступить».