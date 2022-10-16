Стас Михайлов расcказал, как его лицо изуродовали уколы ботокса

Стас Михайлов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стаса Михайлова часто подозревают в том, что он делал пластические операции. В 53 года артист выглядит молодым и подтянутым. Неудивительно, что многие считают его внешность результатом регулярных косметических процедур, в том числе и пластики. Певец же уверяет, что он – не поклонник салонов красоты. Стас говорит, что отдает предпочтение спорту и правильному питанию. В программе «Ну что ж ты старая такая?» на канале «МУЗ ТВ» Михайлов признался, что однажды сделал себе уколы ботокса. Результат ему настолько не понравился, что с тех пор он больше ни разу не был у косметолога.

По словам артиста, решиться на эксперимент со своей внешностью его подвигла жена Инна.

- Лет 10 назад мне жена говорит: «Пойдем, попробуем ботокс», - рассказал Михайлов.

Певец долго отнекивался, но в конце концов внял уговорам супруги. В итоге ботокс сделал его лицо ассиметричным.

- Теперь у меня одна бровь приподнята. С тех пор больше ни ногой, - сообщил артист.

По словам артиста, решиться на эксперимент со своей внешностью его подвигла жена Инна. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ранее Михайлов рассказывал, что иногда идет на поводу у супруги и соглашается сделать тканевые маски. Но это максимум, на что он способен – остальные достижения индустрии красоты кажутся ему ненужными излишествами. Певец предпочитает стареть естественным путем и не собирается в будущем прибегать к услугам пластических хирургов.

Многие заметили, что артист за последнее время заметно помолодел и похудел. В Сети обсуждали, что Михайлов сделал липосакцию. Однако певец сбросил лишние килограммы из-за болезни. У Стаса диагностировали острый аппендицит и положили его на срочную операцию. После хирургического вмешательства врачи прописали ему специальную диету. Михайлову запретили употреблять в пищу острую, жирную, соленую, жареную пищу, а также алкоголь. Стасу пришлось придерживаться этого рациона, и в итоге он пристрастился к здоровому питанию Благодаря вынужденным ограничениям Михайлов сбросил 10 килограммов.