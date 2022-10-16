Передумали разводиться: Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин на модном показе светились от счастья

На днях Сталлоне и его жена пришли вместе на показ весенне-летней коллекции модного дома Ralph Lauren. Фото: EAST NEWS

В конце августа стало известно о том, что брак одной из самых крепких пар Голливуда потерпел крах. Жена Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер Флавин подала на развод. Пара прожила в браке 25 лет, у супругов три взрослых дочери. До свадьбы Слай и Дженнифер были знакомы еще 10 лет. Супруги разъехались и больше не жили вместе. Но, к счастью, им удалось преодолеть разногласия и помириться. Как стало известно на прошлой неделе, Флавин отозвала из суда документы на развод. А на днях Сталлоне и его жена пришли вместе на показ весенне-летней коллекции модного дома Ralph Lauren.

Супруги выглядели очень счастливыми и с удовольствием позировали вместе фотографам. На показ они пришли вместе с дочками Систин и Софией.

На показ супруги пришли вместе с дочками Систин и Софией. Фото: EAST NEWS

Актер то и дело обнимал свою спутницу жизни за талию. А когда фотографы попросили их дочерей попозировать только вдвоем, Дженнифер отвела мужа в сторону и нежно оперлась о его плечо.

- Я люблю свою семью. Мы мирно и конфиденциально решаем эти личные проблемы, - сделал Сталлоне заявление для прессы сразу после того как стало известно, что его жена подала на развод. Артист всегда слыл примерным семьянином и не был замечен в походах налево. Жена Сталлоне подала заявление в округе Палм-Бич, штат Флорида. В качестве причины развода Дженнифер указала то, что их брак «безвозвратно разрушен».

Супруга актера в 90-е годы была успешной моделью. Она на 22 года моложе Сильвестра. Их роман разгорелся сразу после того, как Сталлоне развелся с актрисой Бриджит Нильсен. Дженнифер родила артисту трех красавиц-дочек: Софию (ей сейчас 25 лет), Систин (ей 24) и Скарлетт (ей 20).

Когда фотографы попросили их дочерей попозировать только вдвоем, Дженнифер отвела мужа в сторону и нежно обняла его. Фото: EAST NEWS

До свадьбы с Флавин исполнитель роли Рэмбо дважды был женат. В 1974 году он женился на американской актрисе Саше Зак, которая родила ему сыновей Сейджа и Серджио. Слай бросил Сашу в 1985 году и почти сразу женился на 22-летней датской модели Бриджит Нильсен. Датчанка снималась вместе со Сталлоне в фильме «Роки IV», ей досталась роль жены русского боксера Ивана Драго. Бриджит снялась и в следующем фильме мужа – боевике «Кобра». Потом последовала совместная картина «Полицейский из Беверли Хиллз 2». Ее брак со Сталлоне был полон страсти и скандалов. В итоге пара развелась в 1987 году.

С Дженнифер Флавин Сталлоне познакомился в том же году в ресторане Беверли-Хиллз. Тогда она была 20-летней моделью, а он только что снялся в неудачной картине «Рэмбо III». За этот фильм ему присудили премию «Золотая малина» как худшему актеру.

В мае этого года супруги отметили серебряную свадьбу. Поклонники были уверены, что они проживут вместе до конца своих дней. В соцсетях Сталлоне нежно поздравил жену с этой датой, а она в ответ написала ему признание в любви.

«Наш брак с каждым годом становится все лучше! Я не могу дождаться, чтобы провести остаток наших жизней вместе!», - написала тогда Дженнифер.