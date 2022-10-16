Неудачный налет: В Израиле грабители украли кучу бесполезных купюр

Добычей грабителей стал так называемые «старые израильские шекели». Фото: wikipedia.org

Двое грабителей забрались в дом незаконно жителя израильского города Бат-Ям и вынесли оттуда все наличные деньги.

Только сбежав с места преступления, злоумышленники увидели, что же на самом деле стало их добычей.

70-летний израильтянин проснулся ночью от шума в своем доме. Вскоре выяснилось, что поспать пожилому человеку не дали двое грабителей, забравшихся в соседнюю комнату через окно.

Узнав, что хозяин дома проснулся, 40-летний житель Палестинской автономии Драгам Хабаки и его подельник связали его и пригрозили зарезать, если он попытается позвать на помощь.

После этого они быстренько обшарили жилье и забрали все находившиеся там наличные – 25 тысяч шекелей (примерно 442 тысячи рублей).

Довольные добычей грабители оставили хозяина дома в покое и ретировались. Однако спустя некоторое время они выяснили, что все украденные ими деньги – купюры старого образца, имевшие хождение на территории Израиля с 1980 по 1985 год, и стоят они не больше, чем бумага, на которой напечатаны. Ни заплатить этими купюрами, ни обменять их на новые невозможно.

Одного из грабителей-неудачников полиция уже задержала, второго пока ищут.