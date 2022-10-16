В Великобритании пытаются избавиться от действующего премьер-министра

Проблема не в процедуре отзыва главы правительства, а в том, что достойной кандидатуры на ее место просто нет Фото: REUTERS

Британские консерваторы страшно недовольны результатами работы Лиз Трасс на посту премьер-министра страны и хотят добиться ее отставки.

Но главная проблема вовсе не в процедуре отзыва главы правительства, а в том, что достойной кандидатуры на ее место просто нет.

Бюджет, запланированный под руководством Трасс, оказался настолько неудачным, что не нашел поддержки даже у однопартийцев премьера, и они начали открыто возмущаться.

– Я никогда не видел, чтобы атмосфера была такой лихорадочной, как сейчас, – заявил один из депутатов от Консервативной партии Британии, ранее поддержавший Трасс в борьбе за премьерское кресло.

По мнению экспертов, отсутствие альтернативы – едва ли не единственная причина, которая спасает Трасс от немедленной отставки.

Накануне стало известно, что депутаты правящей партии собираются 17 октября решить политическую судьбу Трасс.

– Они собираются сесть и решить, что делать дальше. Сейчас речь идёт о спасении Консервативной партии и экономики. Дошло до этого, – приводят СМИ слова некоего источника в британском парламенте.

По мнению экс-министра финансов Квази Квартенга, который умудрился удержаться на своей должности всего 38 дней, Лиз Трасс осталось стоять у руля правительства Британии буквально пару недель.