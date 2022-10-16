Палестинская молодежь необычным способом пытается помочь террористу

Палестинцы пытаются сбить с толку полицию, военных и контрразведчиков Фото: REUTERS

Полиция Израиля продолжает разыскивать террориста, который смертельно ранил 18-летнюю военнослужащую Ноа Лезер.

Молодежь из лагеря палестинских беженцев «Шуафат» пытается помочь преступнику скрыться.

По мнению израильских силовиков, 22-летний житель восточной части Иерусалима Удай Тамими после совершения теракта находится на территории именно этого лагеря беженцев. Тамими попал на камеры видеонаблюдения. Стало ясно, что помочь опознать и разыскать террориста сможет важная деталь, а именно прическа Тамими, точнее, ее отсутствие.

Молодые люди, живущие в «Шуафате», начали массово брить головы, чтобы издали походить на беглеца.

– Таким образом палестинцы пытаются сбить с толку полицию, военных и контрразведчиков. – сообщают израильские СМИ.

По данным полиции, в прошлую субботу Удай Тамими подъехал на автомобиле к контрольно-пропускному пункту на въезде в лагерь и, выйдя из машины, открыл стрельбу.

В результате серьезно пострадал охранник и военнослужащая, которая на следующий день, несмотря на усилия медиков, скончалась от полученных ран.

После теракта Тамими сел в машину и скрылся с места преступления.

Силовики утверждают, что помимо самого террориста в автомобиле находились еще трое молодых арабов, которых вскоре задержали.

Также, чтобы оказать воздействие на Тамими, были арестованы его близкие – отец, мать и брат. Однако молодой человек пока так и не сдался.