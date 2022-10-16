«Тип в футболке просит денег»: Американский телеведущий раскритиковал Зеленского

Никакой отчетности из Украины об уже полученных и оприходованных непонятным образом средствах Вашингтон до сих пор ни разу не запросил Фото: REUTERS

Популярный американский журналист, телекомментатор канала Fox News Такер Карлсон свою очередную программу начал с жесткой критики Зеленского.

- Что за тип в футболке просит денег для находящейся в критическом состоянии экономики своей страны. У нас тоже есть экономические потребности, приятель! Ты кто такой, тролль? Пошел вон! С какого перепугу этот парень претендует на наших бюджетные средства? Мы ничего ему не должны. – заявил Карлсон.

Журналист не в первый раз задается подобными вопросами. Ему, как и многим другим американцам, страдающим от рекордной инфляции и невиданного роста цен, непонятно – почему и зачем нынешняя администрация Белого дома чуть ли не ежемесячно рапортует о выделении очередного многомиллионного транша финансовой и военной помощи для Киева. При этом никакой отчетности из Украины об уже полученных и оприходованных непонятным образом средствах Вашингтон до сих пор ни разу не запросил.

В преддверии президентских выборов Байден делает все для того, чтобы хоть как-то заретушировать свои провалы, идя исключительно по пути русофобии. Ответом практически на любой вопрос, связанный с состоянием американской экономики, утери США лидерства на международной арене, катастрофического роста преступности и пр., в Белом доме стала универсальная фраза – «Во всем виновата Россия». Украину при этом, удивляется Карсон, Байден почему-то не винит.