«Сердце пармы» установило рекорд по сборам

Бюджет «Сердца пармы» составил 610 миллионов рублей. Фото: кадр из фильма

«Сердце пармы», дорогой и эффектный исторический фильм по роману Алексея Иванова, вышел в широкий прокат 6 октября. И в первый же уикенд собрал 136 миллионов рублей. На фоне нынешней ситуации в прокате, когда не выходят голливудские блокбастеры, результат отличный: ни один российский фильм 2022 года не собирал на старте больше. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», «Сердце пармы» обогнало и другие сравнительно недавние российские исторические фильмы: например драму о декабристах «Союз спасения» (она в первый уикенд принесла создателям 124 млн рублей) и предыдущий фильм по Алексею Иванову «Тобол» (72,1 млн). По прогнозам «БК», во второй уикенд картина соберет еще порядка 90-100 млн рублей.

Как ни странно, кровавое, полное битв «Сердце пармы» привлекло в кинотеатры прежде всего женщин: по подсчетам Фонда кино, они составили 63 процента аудитории (а мужчины, соответственно - всего 37 процентов).

Впрочем, ликовать рано. Бюджет «Сердца пармы» составил 610 миллионов рублей, а стало быть, чтобы окупиться, фильм должен собрать больше миллиарда (половина сборов уходит владельцам кинотеатров, и только половина - создателям). До этой цифры ему еще очень далеко. Уж точно «Сердце…» не соберет столько же, сколько предыдущий фильм его постановщика Антона Мегердичева, спортивная драма «Движение вверх» (2 миллиарда 970 миллионов в 2017-18 годах).

И еще «Сердцу пармы» далеко до сборов, которые обеспечивали голливудские хиты. Например, приключенческий фильм «Анчартед: на картах не значится», вышедший в начале февраля и продолжавший идти на экранах весной, несмотря на объявленный американскими студиями бойкот, в итоге собрал в России более 1 миллиарда 700 миллионов рублей, а вышедший в прошлом году «Человек-паук: нет пути домой» и вовсе принес свыше трех миллиардов.