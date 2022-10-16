В правой руке смартфон, в левой планшет: четыре проблемы, из-за которых ребенок уходит в виртуальность

Постепенно у ребенка формируется зависимость от гаджета, который заменяет ему и семью, и друзей, и эмоциональный опыт Фото: Shutterstock

Жизнь онлайн – это реальность для современных молодых людей. В среднем, включая все электронные девайсы, человек проводит около семи часов в сутки в виртуальном пространстве, общаясь по мессенджерам и социальным сетям, участвуя в конференциях, а также развлекаясь. Дети и подростки вслед за родителями тоже привыкают первым делом выбирать виртуальное общение и компьютерные игры, а уже во вторую – искать контакт со сверстниками в реальности. С одной стороны, родителям удобно, когда дети сидят в смартфонах и компьютерах. Они спокойны, увлечены, а взрослым можно заняться своими делами. Однако постепенно у ребенка формируется зависимость от гаджета, который заменяет ему и маму, и папу, и друга, и эмоциональный опыт, очарования и разочарования, реальное общение. В чем тут дело и как отлепить свое чадо от гаджета, «Комсомолке» рассказала психолог Александра Фокина, эксперт сервиса для образовательных учреждений «Актион Образование».

Четыре проблемы, из-за которых ребенок уходит в виртуальность

1. Недостаток новых впечатлений

Для взрослых бывает удобно и необременительно, когда все дни проходят по одному сценарию: ребенок гуляет в одних и тех же местах, занимается одними и теми же делами.

А для детей это может стать слишком скучно.

Что делать? Здоровой альтернативой времени в соцсетях и за компьютерными игрушками может стать чтение и домашний или дружеский литературный клуб.

Тут важно выбрать книгу, которую можно прочитать и обсудить вместе с ребенком, или предложить провести литературный клуб с друзьями, пригласить их в гости, или найти для этого подходящее и интересное место, соответствующее тематике чтения. Включайтесь в совместное творчество. Попросите ребенка помочь приготовить обед или вместе отремонтировать автомобиль. Устройте пикник, пригласите его на рыбалку или за грибами. Сделайте перестановку в комнате с учетом его пожеланий.

2. Дефицит общения

Быть родителем значит не только удовлетворять базовые потребности ребенка в еде, доме и своем месте в нем, одежде и тепле, но еще и давать заботу и устанавливать поддерживающую эмоциональную привязанность. Если мама и папа не интересуются своим ребенком и его восприятием мира, не поддерживают его любознательность, не отвечают на вопросы, то действительно ему может быть интереснее общаться с компьютером или сидеть в Тик – Токе.

Если в ответ на свой интерес ребенок получает насмешку или краткие высказывания, например: «так надо», «потому что», «отстань» или «спроси папу», то это автоматически отсылает его во всемирную информационную сеть, чтобы удовлетворить свой интерес самостоятельно.

Что делать? С таким ребенком нужно больше разговаривать, причем, не ругая и не поучая. Говорите с ним о жизни, других людях, общайтесь не с целью чему-то научить или от чего-то предостеречь, а с тем, чтобы и вы, и он начали понимать друг друга лучше.

3. Отсутствие эмоциональной безопасности

Когда ребенок в поведении родителей считывает послание, что он не очень хорош, в чем-то неудачник, нуждающийся в переделывании и жестком контроле, а хороший ребенок – это послушный ребенок, то от родительского разочарования, от несчастливого повседневного мира так соблазнительно уйти в «идеальный мир» виртуальности.

Что делать? Попробуйте не критиковать и не оценивать свое чадо. Поинтересуйтесь, что ему нравится. Старайтесь не говорить в стиле обвинения, например: «Опять играешь?», «Ты что, еще не сделал то, что я тебе говорила?!». Помогите ребенку почувствовать себя успешным. Одобряйте и поддерживайте его, но не преувеличивайте достижения. Почувствуйте радость от общения и времени вместе, говорите о том, как вы любите своего сына или дочку. Проявляйте интерес к их делам.

4. Потребность в границах и правилах

Бывает и так, что у взрослых просто нет собственного понимания, для чего и как можно использовать виртуальное пространство и онлайн общение. Тогда и ребенок не понимает, можно или нет играть с гаджетом, почему не стоит просиживать в сети все свое свободное время. Еще родители могут разрешать ребенку играть в качестве поощрения и запрещать, если он плохо себя ведет.

Что делать? Сформулируйте и запишите правила пользования гаджетами, пусть это будут несколько четких и понятных вещей, не надо слишком много. Вместе с ребенком выберите вид поощрения и один вид наказания, которые не связаны с использованием техники и не унижают ему.

Используйте только однозначные, понятные, внятные высказывания, чтобы выразить свое отношение к действиям ребенка. Говорите сразу и по сути дела. Твердо, но спокойно и ясно обозначайте свое пожелание, например: «Я прошу тебя прекратить это делать», «Остановись», «Доделай» или «Убери». Не используйте риторические и двусмысленные высказывания. Избегайте, например, фраз: «Да что ты делаешь!», «На что это похоже?», «Что же это такое?», «Когда же ты наиграешься?» или «Ты что, самый умный?».