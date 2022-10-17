Ешь и худеешь: вся правда о продуктах с отрицательной калорийностью

Люди интуитивно выбирают здоровую пищу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Идея в целом красивая: есть набор продуктов с условно отрицательной калорийностью — то есть калорий в них так мало, что организм затрачивает на жевание и переваривание энергии больше, чем получает. Кажется, вот он выход — ешь и худеешь!

- Хочу заметить, что есть только один продукт, который калорий не содержит вообще - это вода, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Все остальные продукты питания содержат в себе то или иное количество энергии, поскольку состоят из белков, углеводов и жиров. То есть фактически продуктов с отрицательной калорийностью не существует. Но некоторые ученые предполагают, что поскольку некоторые из продуктов медленнее перевариваются организмом, то в результате их употребления возникает отрицательный баланс калорий. Это относится к продуктам с высоким содержанием неперевариваемой клетчатки, в основном овощам. Впрочем, и на переваривание белковых продуктов, организм расходует больше калорий, чем, например, на жирные или с «быстрыми» сахарами. И, теоретически, чем больше таких продуктов употребляет человек, тем меньше калорий получает организм. А значит худеем без усилий! Увы, эта теория все же только теория. Даже если в процессе переваривания таких продуктов организм затрачивает больше калорий, чем получает, то разница все равно получается мизерной. Чтобы сбросить полкилограмма или даже четверть килограмма, нужно сжечь сотни калорий, а те единицы, что вы получите от так называемых продуктов с отрицательной калорийностью, роли точно не сыграют. Но в любом случае, фрукты и овощи, которые относятся к продуктая с «отрицательной калорийностью», являются полезными продуктами питания и должны быть включены в любую диету (см. таблицу). В любом случае похрустеть сельдереем полезнее, чем чипсами.

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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Если салат есть тазиками, то не похудеешь

«Невольное коварство продуктов с отрицательной калорийностью заключается в том, что их едят как не в себя, то есть килограммами, тазами, - пишет к.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова в своей книге «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда». - И из-за этого безбожно растягивают желудок. А он с годами теряет эластичность и уже не сокращается до нормальных размеров. В итоге люди вынуждены переедать, чтобы получить чувство наполненности желудка – один из важнейших факторов насыщения. Так что продукты с отрицательной калорийностью нужно есть точно так же, как и обычные – в меру. И еще очень важно не употреблять их на ночь, потому что они полны клетчатки, которая долго переваривается. Еще один обязательный пункт: обязательно пить много воды, так как она нужна для усвоения клетчатки. Не будете пить – организм вытянет воду из клеток и сосудов. Я рекомендую за полчаса до еды выпивать стакан теплой (или даже горячей – до 50 °C) воды. Таким образом мы немного займем желудок, спровоцируем выработку гормона насыщения холецистокинина и просто насытим организм жизненно важной субстанцией».

КСТАТИ

Люди интуитивно выбирают здоровую пищу

Заметьте, что все перечисленные продукты с отрицательной калорийностью относятся к очень здоровой пище. И казалось бы, не должны вызывать аппетит, ведь считается, что люди выбирают не полезные, а вкусные блюда. Но недавно ученые пришли к выводу, что человека на уровне интуиции притягивает «правильная» еда.

Ученые уже давно заметили, что животные и птицы могут поменять свой рацион, если понимают, что им не хватает тех или иных витаминов, микроэлементов. И решили проверить, может быть, люди делают так же?

Для этого исследователи просили добровольцев посмотреть на фотографии фруктов и овощей в разных сочетаниях. И предложили выбрать те, которые им больше нравилось. Выяснилось, что почти все участники предпочли те наборы продуктов, в которых содержалось наибольшее количество витаминов и микроэлементов. То есть максимально полезный и сбалансированный состав.

По мнению ученых, изначально люди не склонны к бездумному перееданию, наоборот - бессознательно мы выбирааем более здоровые варианты. Это могут быть либо большие порции низкокалорийной пищи, либо маленькие порции высококалорийных блюд. Это, кстати, выяснило Национальное Агентство по продовольствию и питанию Великобритании, попросив добровольцев составить оптимальный для них рацион из предложенного набора продуктов.

То есть изначально люди ориентированы на здоровый образ жизни, а различные фастфуды — это уже следствие рекламы и других социальных факторов.