Роспотребнадзор: здоровое питание – для благополучия и долголетия россиян

Здоровое питание перестало быть просто модной темой, превратившись в обязательное и обоснованное требование времени Фото: Shutterstock

В 1979 году Организацией Объединенных Наций был учрежден Всемирный день продовольствия, который позднее в России преобразовался в День здорового питания.

Питание – один из наиболее важных аспектов здорового образа жизни. В организме человека нет ни одного органа и системы, нормальная работа которых не зависела бы от питания. Кроме того, научно доказана связь между лишним весом и развитием основных хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и некоторых онкологических. При этом только 30% проблем с весом вызваны генетическими сбоями, приобретенными или врожденными болезнями, экологией. В остальном развитие ожирения связано с неправильным, несбалансированным питанием. В связи с этим сложно переоценить значимость здорового питания, использования качественных и безопасных продуктов.

Здоровье и благополучие россиян, улучшение качества жизни – один из основных приоритетов Президента РФ и Правительства. Масштабная социальная задача по продвижению здорового питания в России поставлена в нацпроекте «Демография» и федеральном проекте «Укрепление общественного здоровья», реализацией которого в части здорового питания с 2019 года занимается Роспотребнадзор.

«Мы начали заниматься здоровым питанием уже давно, когда увидели, как стремительно ухудшается здоровье нации в части болезней, зависящих от питания. По инициативе Президента РФ был создан национальный проект “Демография”. В него вошла наша часть работы по продвижению здорового питания. Очень важно придерживаться принципов правильного, сбалансированного, здорового питания, обращать внимание на то, что покупаем в магазине, внимательно читать этикетку – особенно сейчас, когда поменялся образ жизни, мы накапливаем излишние калории и таким образом формируем свое нездоровье. И детям мы должны сразу дать необходимый объем знаний и навыков, помочь сформировать правильные вкусовые пристрастия, чтобы в дальнейшем у них не было проблем», – подчеркивает главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова.

Сегодня здоровое питание перестало быть просто модной темой, превратившись в обязательное и обоснованное требование времени. Эксперты отмечают позитивные тенденции. Согласно масштабному социологическому исследованию, проведенному в конце прошлого года независимым холдингом «Ромир», по сравнению с данными 2019 года на 30% больше населения обратились к здоровому питанию и стали более осознанно относиться к своему рациону. Во многом это результат просветительской работы Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание».

Комплексная задача по продвижению здорового питания включает несколько направлений работы. Роспотребнадзором РФ ведется регулярный мониторинг состояния питания населения, выявляются наиболее значимые отклонения в пищевом поведении. На основе полученных аналитических данных разрабатываются региональные программы профилактики нарушений здоровья населения.

В период с 2019 по 2021 год была проведена оценка питания обучающихся в 5562 образовательных организациях, анкетирование 92 900 обучающихся начальной, средней и старшей школы вместе с родителями в 49 регионах РФ. В 2022 году исследование охватывает уже 65 российских регионов.

В постоянном режиме осуществляется оценка доступа россиян к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, – суммарно за 2019–2021 годы было отобрано 27 311 образцов, исследовано 10 основных групп продуктов по 117 показателям качества. Образцы пищевой продукции изучаются в испытательных лабораторных центрах Роспотребнадзора, оборудованных по последнему слову техники. Благодаря современному оснащению удалось увеличить количество исследуемых показателей качества пищевой продукции на 30%.

В России у всех учащихся начальной школы есть уникальная возможность получать за счет государства горячие блюда, соответствующие принципам здорового питания. В целях обеспечения качества питания Роспотребнадзор проводит внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов. По итогам мониторинга питания школьников процент обучающихся 1–4-х классов, охваченных бесплатным горячим питанием, составил 99–100%.

Также Роспотребнадзор выпустил «Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций», регламентирующие нормы горячего питания в школах, и методические рекомендации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», помогающие родителям школьников оценить качество оказываемых услуг питания.

Развивается, постоянно обновляясь, уникальная интернет-экосистема проекта «Здоровое питание», с помощью которой каждый россиянин может свободно получить доступ к самой полной информации по вопросам здорового питания, проверенной научными экспертами.

Сегодня начал свою работу новый раздел сайта «Ваши отношения с едой», посвященный расстройствам пищевого поведения. Эта серьезная проблема в последние годы становится все более актуальной: РПП все чаще диагностируют не только у взрослых, но также у детей и подростков. Новый раздел рассказывает о видах расстройств в потреблении пищи, причинах их появления, о том, как заподозрить нарушения у себя или близких, в том числе у детей, и как работать с ним. В партнерах – ведущие научные центры страны, которые оказывают помощь участникам проекта.

В дополнение к разделу «Ваши отношения с едой» на сайте АиФ стартует проект «Откровенный разговор» – 20 историй реальных людей со всей России, которые избавились от лишнего веса с помощью здорового питания, с комментариями и рекомендациями ведущих диетологов.

Во Всемирный День здорового питания проект Роспотребнадзора проводит масштабную инфокампанию с привлечением СМИ и партнеров. В этот день на сайте здоровое-питание.рф выйдут текстовые и видеоматериалы о важности здорового образа жизни и советы по переходу на правильное питание, комментарии экспертов, поздравления от амбассадоров проекта «Здоровое питание».

Также запланирован ряд мероприятий и совместных акций – партнеры поддержат проект «Здоровое питание» своими активностями.

X5 Group совместно с проектом «Здоровое питание» проведет благотворительную акцию «Корзины доброты», приуроченную к Всемирному дню здорового питания, в Тульской области. Принять участие в акции и оказать помощь нуждающимся можно будет 15 октября с 10 до 18 часов в любом магазинов «Перекресток» и «Пятерочка» по всему региону. По итогам продовольственную помощь получат пенсионеры и семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

16 октября стартует два совместных конкурса проекта «Здоровое питание» с партнерами. Первый – с центром естественного оздоровления «НатураМед», победитель которого получит путевку на недельную детокс-программу в Сочи, а участники, вошедшие в шорт-лист, – сертификаты на медицинские исследования в Центр молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Также к конкурсной программе присоединится Центральный Детский Магазин на Лубянке, который запустит конкурс для детей в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте. Его победителей ждут сувениры от проекта «Здоровое питание» и подарочные сертификаты в семейное кафе в ЦДМ.

Группа «Черкизово» вместе с проектом «Здоровое питание» запустит акцию по ремонту школьных столовых. В школах, победивших в конкурсе, проведут полное обновление помещений: заменят столы, стулья, посуду, обустроят зону буфета, декоририруют стены, пошьют брендированную одежду для персонала, создадут фирменное меню. Также будут размещены стенды с информацией о том, как надо правильно питаться. Все рекомендации будут предоставлены проектом «Здоровое питание» Таким образом школьники смогут быстрее усвоить основные правила здорового рациона и применять их в жизни.

Во Всероссийском детском центре «Орленок» пройдет фестиваль-конкурс «Национальная кухня России» – участие в мероприятии примут 1,5 тысячи детей из 13-ти лагерей Центра. Фестиваль проводится в рамках комплексной обучающей программы «Основы здорового питания», разработанной Роспотребнадзором и проектом «Здоровое питание» вместе со специалистами центра в 2021 году. Обучение по программе уже прошли более 50 тысяч детей со всей России, общий охват аудитории превысил 1 млн человек.

Продолжением Всемирного дня здорового питания станет тематический кулинарный баттл «Красиво подано» с участием известных фудблогеров и амбассадоров проекта, организованный проектом «Здоровое питание» и медиагруппой «Комсомольская правда». Участникам предстоит в прямом эфире приготовить полезные блюда из сезонных продуктов, а авторитетному жюри оценить результат и выбрать победителя. Трансляция будет проходить на сайте kp.ru и в соцсетях 17 октября, начало в 12:00 по московскому времени.

Роспотребнадзор призывает каждого человека задуматься о своем здоровье и рационе, каждый день делать осознанный выбор, чтобы здоровое питание стало неотъемлемой частью бытовых традиций и привычным образом жизни для россиян.

Ведомство со своей стороны ведет активную и продуктивную работу по продвижению здорового питания, что подтверждается показателями вовлеченности и наградами проекта «Здоровое питание». Совокупный охват аудитории проекта составляет более 200 млн; по итогам 2021 года проект удостоен национальной премии Рунета в номинации «Лучший проект в области медицины и просвещения».