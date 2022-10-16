В России прошли концерты для мобилизованных

Подобные культурно-патриотические мероприятия проходят и будут проходить во многих воинских частях. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

С начала частичной мобилизации в рамках акции «Мы вместе с нашей Армией!» прошло прошло более 200 мероприятий в поддержку мобилизованных военнослужащих в воинских частях в 29 субъектах России.

«В акции приняли участие 56 военных и гражданских учреждений культуры, известные артисты, актеры театра, кино и телевидения, общественные и политические деятели, представители органов государственной и местной власти, волонтеры Общероссийского народного фронта и других волонтерских организаций», - сообщили в Минобороны России.

Только в минувшие выходные в парке «Патриот» прошло выступление народного артиста СССР Юрия Башмета.

«Сейчас мы все, вся страна и каждый из нас в отдельности, проживаем очень непростое время. Но я уверен, что именно в такие моменты каждый из нас должен проявить свой максимум профессиональных и человеческих качеств. Именно поэтому я решил, что для меня невероятно важно сейчас провести концерт для мобилизованных ребят. Наша культура, наше искусство, наша музыка делает нас едиными, как ничто другое. И лично для меня, это мой долг, моя возможность поддержать их», - подчеркнул Юрий Башмет и выступил перед воинскими коллективами со своей сольной программой.

В это время эстрадная певица Мара исполнила свои песни перед мобилизованными военнослужащими в рамках концерта на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, педагог, общественно-политический деятель Александр Михайлов и группа «Джанго» провели концерт для мобилизованных военнослужащих в Новосибирской области.

Для отмобилизованных граждан в Республике Бурятия прошел концерт рок-группы «Тайм-Аут», в Калининграде в клубе воинской части выступили артисты московского театра «Et Cetera», а в Вольском военном институте материального обеспечения состоялся концерт Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Артисты в неформальной обстановке пообщались с мобилизованными военнослужащими, сделали общие фотографии на память. В концертах также приняли участие участники войн и вооруженных конфликтов, которые рассказали о своем опыте.

Подобные культурно-патриотические мероприятия проходят и будут проходить во многих воинских частях для поддержания морального духа мобилизованных военнослужащих.