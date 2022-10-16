«Лапы были в порезах, в груди осколок»: Боец спецназа спас и приютил раненую на фронте собаку

Офицер отряда хабаровского ОМОНа «Амурски» спецназа Росгвардии, во время служебной командировки в зону проведения специальной военной операции обратил внимание на рыжую собаку, что была сильно изранена осколками.

«Отряд дислоцировался в районе одного из промышленных объектов. Вокруг лагеря бродило много брошенных домашних животных, которых люди при эвакуации не смогли взять с собой. Одна из собак рыжего окраса выглядела хуже остальных. Пес постоянно лежал, ничего не ел, у него был сильный кашель, - вспоминает сотрудник ОМОН лейтенант полиции Александр Г. – Лапы были в порезах, в груди торчал осколок, и поначалу он не особо нам давал подходить к себе».

Со временем пес привык к бойцам Росгвардии и дал себя подлечить: бойцы вытащили осколки и продезинфицировали раны. Несколько дней Рыжий (так назвали его росгвардейцы) только преданно смотрел в глаза своим спасителям и почти ничего не ел, только лежал. Бойцы делились с ним вкусняшками из своих сухих пайков и верили, что пес выкарабкается. И он пошел на поправку.

При переезде на новое место дислокации Рыжего взяли с собой. Он ни на шаг не отходил от своего нового хозяина.

«Видимо, потому, что я постоянно его кормил, сделал ему лежанку и навес, пес признал во мне хозяина», - рассказал журналистам Александр.

Сомнений у Александра не было: Рыжий поедет с ним домой в Хабаровск. Сегодня пес часто проводит время в отряде, а, оставаясь дома с близкими Александра сильно скучает по своему новому хозяину.

Скоро они опять расстанутся: впереди у хабаровского ОМОНа очередная командировка в зону спецоперации. Рыжего не берут, как шутит сам Александр: «Остается на хозяйстве за старшего».