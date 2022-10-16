Новая российская молодежь: сбежит вслед за либералами или встанет за станок ради победы?

В лучших вузах России за последние месяцы безо всякой казёнщины возникают юношеские патриотические организации. Фото: ВПК «Варяг»

Помните вот те кадры из Великой Отечественной: взрослый ушёл на фронт — на заводе его заменяет подросток. И, чтобы дотянуться до станка, ставит под ноги ящик. Нынешние «красные патриоты», войну видевшие лишь в кино, ещё любят подначивать: «А случись такое сегодня, сможете повторить — или разбежитесь по своим коворкингам да кофейням?»

Оказалось — сможем. И если раньше какой-нибудь отъезд студентов на целину часто шёл по унылой вертикали: «партия сказала — надо, комсомол взял под козырёк — сделаем», то сейчас патриотический порыв начинается снизу. В том числе и в университетах, некогда слывших рассадниками либерализма в плохом смысле слова.

Но даже у либерального писателя Чернышевского «зареволюционный» роман «Что делать?» заканчивается главой под названием «Перемена декораций». В том смысле, что во время тектонических потрясений ситуация меняется в одночасье. После февраля 2022 года вдруг оказалось, что настоящие герои нашей молодёжи — не обдолбанные рэперы-иноагенты, а защитники Донбасса наподобие Гиви и Моторолы. И вот уже в лучших вузах России за последние месяцы безо всякой казёнщины возникают юношеские патриотические организации.

Одна из них — Русский клуб МГИМО. («Русский» — конечно, не в узкоэтническом смысле, а в цивилизационном, имперском. Так же, как в войну 1812 года наше воинство называлась «Русская армия», и к победам её вели шотландский немец Барклай-де-Толли вместе с грузинским князем Багратионом). Эта организация собирает гуманитарную помощь для детей Херсона, проводит благотворительные беговые марафоны в пользу беженцев из ЛДНР, устраивает лекции и просветительские вечера, где доносит российскую точку зрения на международные события — в том числе для иностранных студентов.

Жозе Фернанду-Самбу — парень из Гвинеи-Бисау Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Разумеется, среди наших знакомых есть люди либеральных взглядов, но в их среде преобладают скорее упаднические взгляды, чем агрессия. Мы не вступаем с ними в конфликты, наоборот, в ходе диалога доносим свою позицию, — рассказывает председатель Русского клуба МГИМО — 19-летний Илья Стрекаловский.

Или другой вуз, ранее мелькавший, скорее, в новостях из серии «молодёжь сражается с государством», — Высшая Школа Экономики. Однако после февраля её воспитанники не боясь стали заявлять о пророссийских взглядах.

— Члены нашего движения регулярно сдают кровь, делают пожертвования на нужды военнослужащих. А сейчас мы готовим команду волонтёров для участия в гуманитарных миссиях, — рассказывает глава студенческого патриотического движения «Белый ворон» при ВШЭ — 20-летний Антон Юхневский.

Любимое занятие сетевых провокаторов — отделять Москву от России. Но патриотический подъём идёт и в столичных, и в региональных вузах.

— Нам либеральные эксперты говорили: «вы учите детей убивать» — а на самом деле мы учим их любить Родину, — говорит координатор патриотического клуба «Варяг» при Рязанском государственном радиотехническом университете — Илья Устинов.

Сначала они устраивали среди молодёжи соревнования по страйкболу (военно-тактическая игра, где вместо пуль стреляют пластиковыми шариками — ред.), теперь же «внезапно» выяснилось: полученные там навыки могут в зоне СВО спасти жизнь. А сейчас рязанские «Варяги» всем университетом отправляют тёплые вещи в Донбасс на «передок».

На этом «гуманитарном фронте» за Россию сражаются студенты не просто разных национальностей, но даже и разных рас. Например, Жозе Фернанду-Самбу — парень из Гвинеи-Бисау. Учась в астраханском вузе, возглавлял африканское землячество, работал волонтёром на пункте размещения беженцев с Донбасса, вместе с друзьями собирал гумпомощь для наших военных.

Ибо все понимают: это борьба не просто с «киевскими националистами» — а за новый, более честный мир. Где США и Запад не будут провоцировать войны и навязывать России, Азии или Африке свой несправедливый порядок.