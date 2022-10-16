«Небесные гусары» штурмуют ВСУ, делая это красиво

Авиационной группе подготовки летного состава и высшего пилотажа ВВС России «Небесные гусары» уже 33 года. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

На кадрах представленных Минобороны России «Небесные гусары» на штурмовиках Су-25 СМ3 громят противника в районах специальной военной операции на Украины.

«Нанесение огневого поражения с воздуха позволяет дезориентировать противника, прикрыть действия наступающих подразделений, деактивировать минные поля и обеспечить коридоры для прохождения штурмовых групп к атакуемым объектам противника», - комментируют кадры в Минобороны.

«Небесные Гусары» не фигура речи. Авиационной группе подготовки летного состава и высшего пилотажа ВВС России «Небесные гусары» уже 33 года. Она была сформирована на базе 3 авиационной эскадрильи 234-го гвардейского истребительного авиационного полка (ЦПАТ ВВС России им. И. Н. Кожедуба) и выступала на штурмовиках Су-25. «Небесные Гусары» стали одними из первых в мире пилотажных групп, занимающихся воздушной акробатикой на боевых серийных машинах класса «штурмовик».

После боевой работы в Сирии штурмовики Су-25 получили глубокую модернизацию. Сегодня модернизированный «Грач» Су-25 СМ3 может использовать как управляемое, так и неуправляемое оружие, авиационные бомбы различного калибра и назначения.

Самолет Су-25 СМ3 с обновленной авионикой, цифро-аналоговой системой управления оружием, прицельно-навигационным комплексом имеет индикатор прицела на лобовом стекле и многофункциональный дисплей управления навигацией в кабине пилота, и еще многие другое оборудование, что позволяет ему оставаться неуязвимым для врагов. Су -25 СМ3 получил неофициальное имя «Суперграч».

Отметим, что еще в советское время штурмовик предназначался для боевых действий непосредственно над полем боя, в зонах насыщенных переносными средствами противовоздушной обороны (что сегодня наблюдаем на Донбассе). На стадии проектирования в Су-25 конструкторы заложили «повышенную боевую живучесть»: самолет получил бронированную кабину летчика, взрывозащищенность топливных баков, а его фюзеляж был усилен в критических зонах.

В рамках глубокой модернизации «Суперграч» получил новые качества, которые позволяют ему доминировать на поле боя. За одну атаку штурмовик способен поразить сразу до четырех целей, а обычные неуправляемые бомбы может сбросить ночью по приборам с точностью до метра.