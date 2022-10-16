Байден назвал план Лиз Трасс по спасению экономики Британии ошибкой

Президент США Джо Байден раскритиковал предложенный Трасс и ее командой план поддержки экономики Соединенного Королевства Фото: REUTERS

За полтора месяца после избрания на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс восстановила против себя весь английский политический истеблишмент. Депутаты предрекают ей скорый уход, поскольку обещания снизить налоги и побороть рост инфляции и цен так и остались обещаниями.

Подлил масла в огонь, разгорающийся под Лиз Трасс, Белый дом. Президент США Джо Байден во время поездки в штат Орегон заявил журналистам, что нынешнюю напряженность в Британии он считает предсказуемой, а план поддержки экономики Соединенного Королевства, предложенный Трасс и ее командой, ошибочным.

- Я был далеко не единственным, кто считает его ошибкой, - заметил Байден.

При этом американский президент добавил, что не согласен с идеей снижения налогов для сверхбогатых, которую продвигала Трасс, и подчеркнул, что все решения должны принимать сами англичане.

Тем временем, консерваторы готовятся в понедельник обсудить судьбу Лиз Трасс в кресле премьера. Критики главы правительства утверждают, что ее отставка вопрос национального значения, а не политических интересов. Премьерство Трасс они называют угрозой для экономики всего королевства.

Если же парламент выступит за отставку Лиз Трасс, то ее премьерство станет самым коротким в истории Британии. Однако существует один нюанс - неприкосновенность премьера в первый год его правления. Но парламентарии рассматривают еще один вариант по смещению Трасс: заставить большинство депутатов-консерваторов согласиться на замену Трасс и назначить нового главу правительства большинство голосов в палате общин. При этом варианте придется втянуть в политическую рокировку короля Карла III.