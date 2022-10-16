«Не сдержался»: Илья Авербух объяснил, почему вступил в перепалку с судьями «Ледникового периода»

Илья Авербух не до конца был согласен с оценками судей Фото: Иван МАКЕЕВ

15 октября в эфире Первого канала состоялась премьера девятого сезона проекта «Ледниковый период. Снова вместе», в который вернулась одна из самых ярких пар шоу — Даня Милохин и Женя Медведева. Блогер признался, что в программу его уговорил вернуться лично Илья Авербух.

15 октября состоялась премьера девятого сезона проекта «Ледниковый период. Снова вместе» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Бородатый взрослый мужичок вот этот [уговорил], - сказал Даня в эфире передачи «Доброе утро». - Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать. Он обладает даром уговаривания. Я посмотрел ему в глаза и понял, что будет круто, если мы снова потанцуем.

В итоге в первом же выпуске Авербух был так огорчен не самыми высокими оценками паре Милохин-Медведева, что тут же вступил в перепалку с арбитрами.

Даня Милохин и Женя Медведева - одна из самых ярких пар шоу. Фото: Александр ДЕМЕНТЬЕВ

— Я понимаю, что все устали, съемка идет давно, но откуда такие оценки на фоне баллов Медведевой и Милохина? — возмутился Илья. — Вы сами признались, что не поняли номер Славы и Тани [Чепурченко и Волосожар], но оценки им поставили выше. Четыре раза по 6.0? Как так? И номер вы не поняли, а оценки выше. Вы чуть-чуть убираете по десятой балла, а моя команда улетает вниз. И вы считаете, что это выступление было на максимум? Что не было ошибок? Вы ни одной паре до этого не ставили такую оценку.

Татьяна Навка и Дмитрий Хрусталев (в центре) Фото: Иван МАКЕЕВ

Елена Чайковская начала всерьез аргументировать, Татьяна Навка указала на сложность элементов и артистизм пары Чепурченко-Волосожар, а также прогресс участников, а Дмитрий Хрусталев начал картинно и саркастично извиняться.

Сразу после паузы обсуждение продолжилось, хотя в съемочном павильоне объявили перерыв. Дмитрий Хрусталев ел котлету и мотивировал собственное решение тем, что такое число баллов оказалось для Медведева и Милохина вполне адекватным. А Илья Авербух рассказал, почему сорвался.

Даня Милохин признался, что в программу его уговорил вернуться лично Илья Авербух Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Проект живой, и каждый новый номер — новое испытание, — объяснил «КП» хореограф. — По сравнению с прошлым сезоном планка сильно выросла. Теперь мы предъявляем более высокие требования. Атмосфера, драматургия номеров, больше хореографии и сложных поддержек. Теперь мало просто выйти на лед и выступить, требования повышаются. Что касается спора с судьями, то это связано с новой составляющей проекта — открытой борьбой (пары поделены на две команды). Я не до конца был согласен с оценками судей номера Дани и Жени, поэтому хотел услышать аргументацию. Видимо, судьи ставят оценки за номер, не отдавая себе отчет в том, что идет общий командный зачет очков, а потом калькуляция к финалу. Что поделать, сегодня вышло так — команда Жулина вышла вперед. Но впереди еще много эпизодов шоу, будем догонять.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20