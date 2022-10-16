В России циркулирует опасный вирус из Египта: как избежать заражения

Вспышку гриппа медики прогнозируют уже в середине осени - раньше, чем обычно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осень – период простуд и ОРВИ. Ковид никуда не делся, а сейчас еще и грипп на подходе. Вспышку медики прогнозируют уже в середине осени — раньше, чем обычно. И вот есть первые звоночки.

«Ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в РФ, на данный момент достаточно стабильна», - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова на коллегии. Однако добавила, что на прошлой неделе в России выявили вирус гриппа типа А (H3N2) - первый в новом эпидсезоне. «Диверсанта» кто-то привез из Египта.

Что это за вирус, KP.RU уже рассказывал. Со штаммами подтипа А/Н3N и В мы еще не сталкивались, как отреагирует наш иммунитет, сказать сложно. Однако в южном полушарии вирус А вызвал в этом году высокую заболеваемость, поэтому инфекцию причисляют к опасным. Особенно для групп риска: у маленьких детей, беременных женщин, пожилых, диабетиков, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и различными иммунодефицитами грипп может протекать тяжело. И не дай бог заразиться сразу и гриппом, и коронавирусом, что тоже реально.

- При двойном заражении клиническая картина гораздо тяжелее. Растет необходимость в госпитализациях, использовании ИВЛ, увеличивается летальность... – объяснял в беседе с KP.RU завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико.

Кроме того, наряду с новыми штаммами будет циркулировать знакомый нам А/H1N1 - «свиной» грипп, который десять лет назад вызывал очень тяжелые пневмонии с летальными исходами. Так что опасности подступают со всех сторон.

Обнадеживает то, что, по данным Роспотребнадзора, помимо завезенного из Египта штамма, другие вирусы гриппа у нас пока не проявились, а значит, есть время подготовиться.

Медики настоятельно рекомендуют привиться от гриппа. Вакцинация уже стартовала, любая из российских вакцин эффективна, безопасна и защитит от тяжелого течения болезни и возможных осложнений: от хронической усталости до пневмонии и сердечно-сосудистых. Грипп по последствиям похож на коронавирус.

Также важна профилактика: одеваться по сезону и не переохлаждаться, носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию. Кроме того, ученые подсчитали, что простое промывание носа в разы уменьшает риски госпитализаций и осложнений.