Европа ползет к России на коленях

Максимальное снижение поставок в Россию пришлось на апрель и май, а сейчас наблюдается восстановление экспорта Фото: REUTERS

Заявления европейских политиков во всем отказаться от российского - газа, нефти, угля и даже икры с водкой - оказываются голословными. Статистика неумолима и говорит подчас об обратном. Согласно анализу данных национальных статистических служб, который был проведен РИА Новости, шесть стран ЕС к июню восстановили экспорт и импорт с Россией до уровня февраля этого года. Среди них - Болгария, Словения, Хорватия, Кипр, Люксембург и Эстония.

Например, экспорт по сравнению с февральскими значениями из Латвии увеличился на 67%, Эстонии - 19%, Словении - 37%, Хорватии - 28%, Болгарии - 25, Кипра - 12% и Люксембурга - 7%.

Товарный импорт из нашей страны показал рост в десяти европейских государствах: Словении в 4,4 раза, Хорватии в 2,7 раза, Чехии в 2 раза. А также Мальте - 88%, Испании - 46%, Бельгии - 39%, Люксембурге - 22%, Кипре - 13%, Эстонии - 11% и Болгарии - 10%.

Максимальное снижение поставок в Россию пришлось на апрель и май. Сейчас наблюдается восстановление экспорта. Максимально сократили разрыв в июне по сравнению с февралем Австрия и Греция. 13 стран Евросоюза за первое полугодие ни разу не сокращали ввоз российских товаров в денежном выражении.

Таким образом за первое полугодие экспорт товаров из Евросоюза в Россию сократился на треть (31%) - с 41,1 млрд евро до 28,4 млрд евро. Импорт при этом вырос на 83% - с 66,4 млрд евро до 121,7 млрд евро.

Напомним, что Евросоюз ввел восемь пакетов антироссийских санкций, ограничив экспорт и импорт ряда товаров. В частности, запрещен в ввоз в Россию многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро.

В восьмом пакете санкций ЕС включил установку потолка цен на сырую нефть, - это правило вступит в силу с 5 декабря, - и нефтепродуктов (с 5 февраля следующего года). Министр финансов США Джанет Йеллен выступила с предложением установить предельную цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель. На что вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, назвав такое решение «вмешательством в рыночные инструменты».