Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что ждет Китай в ближайшем будущем Фото: REUTERS

В Пекине сегодня начал работу юбилейный ХХ съезд Коммунистической партии Китая (КПК), от которого многие ждут эпохальных решений. Перед 2300 делегатами с докладом выступил председатель КНР Си Цзиньпин, который рассказал о том, что ждет Китай в ближайшем будущем. Публикуем наиболее важные из высказываний китайского лидера.

О внешней политике

- Мы всесторонне продвигали дипломатию крупной страны с китайской спецификой... и решительно выступали против любого одностороннего подхода, протекционизма и запугивания. Мы способствовали построению нового типа международных отношений, активно участвовали в реформировании и построении системы глобального управления. Китай решительно выступает против всех форм гегемонии и силовой политики, выступает против менталитета холодной войны, выступает против вмешательства во внутреннюю политику других стран, выступает против двойных стандартов.

О Тайване

- КПК будет твердо придерживаться общей стратегии партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху, твердо и непоколебимо продвигать вперед великое дело воссоединения Родины. Китай продолжит искать мирные пути воссоединения с островом, но при этом никогда не будет обещать отказаться от применения силы, сохраняя за собой право использовать все возможности для достижения своих целей.

- Перед лицом серьезных провокаций сепаратистов из тайваньских сил, выступающих за независимость, и вмешательства в дела Тайваня иностранных сил мы решительно вели главную борьбу против сепаратизма и вмешательства, демонстрируя нашу твердую решимость и способность защищать национальный суверенитет и территориальную целостность и противостоять независимости Тайваня.

О главной проблеме Китая

- Мы вылечили некоторые запущенные болезни, которые не проявлялись в течение многих лет... и добились убедительной победы в борьбе с коррупцией, всесторонне укрепили и устранили серьезные скрытые опасности, существующие внутри партии, государства и армии. Коррупция - это самая большая раковая опухоль, наносящая вред жизнеспособности и боеспособности партии, а борьба с коррупцией - это самая основательная самореволюция. Пока есть почва и условия для коррупции, борьба с коррупцией не остановится ни на момент.

Об идеологии

- Мы, марксистская партия, насчитывающая более 96 миллионов членов, сплочены как никогда. Путем непрерывной борьбы мы осуществили тысячелетнюю мечту китайской нации об умеренном процветании. Мы должны усилить наше чувство невзгод, придерживаться практического мышления, быть готовыми к опасностям в мирное время, подготовиться к дождливому дню и быть готовыми выдержать серьезные испытания сильным ветром и высокими волнами.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Китай готовится к «большой драке»

Руководство КНР считает, что в скором времени мир ожидают «сильный ветер и высокие волны». В выступлении Си Цзиньпина, длившемся почти два часа, красной нитью проходил призыв справиться с «мрачной и сложной международной ситуацией» и «огромными рисками и вызовами, которые приходят один за другим».

Китайский лидер ни словом не упомянул пандемию или российскую спецоперацию на Украине, вообще не назвал конкретно ни одну страну. Но эксперты уже обратили внимание на любопытный факт: Си произнес в докладе слова «безопасность» или «защита» 73 раза (на прошлом съезде пять лет назад они прозвучали 55 раз), а «реформы» упомянул только 16 раз против 70 в 2017 году. Отсюда и отсыл к "умеренному процветанию" - никаких "больших скачков"!

Происходящее сейчас в мире председатель КНР охарактеризовал как «крайне необычное и ненормальное». И в чисто китайском политическом стиле, широко применявшемся еще во времена Мао, прибег к иносказаниям. Впрочем, смысл их совершенно очевиден. Призывы «подготовиться к дождливому дню» и быть готовыми «выдержать серьезные испытания сильным ветром и высокими волнами» означают, что в Пекине ожидают ухудшения мировой обстановки, когда интересы крупнейших держав могут разойтись настолько, что потребуют от них применения силы. И Китай вряд ли сможет остаться в стороне от этой «большой драки».

И хотя докладчик подчеркнул неприятие Пекином «гегемонии и силового вмешательства в дела других государств» (это, кстати, в зависимости от точки зрения можно трактовать, как упрек и Вашингтону, и Москве), в разделе, касавшемся тайваньской проблемы, он был более откровенен. После привычных слов о стремлении к мирному решению вопроса Си четко дал понять, что «Китай никогда не будет обещать отказаться от применения силы, сохраняя за собой право использовать все возможности для достижения своих целей». Так и казалось, что вслед за этим он добавит по-путински: «Это не блеф!». Не случайно самые громкие аплодисменты прозвучали, когда китайский лидер заявил о своем категорическом несогласии с независимостью Тайваня.

И все же, когда Си гневно обличал «иностранные силы, вмешивающиеся в дела Тайваня», стало понятно, что к США и Западу у Пекина гораздо больше претензий, чем к кому-либо еще. А это, по крайней мере сейчас, способствует продолжающемуся тяготению Китая к стратегическому партнерству с Россией, чтобы в роковой момент (если он, конечно, случится) объединить свои силы с РФ и рядом других дружественных государств для обеспечения своих и общих с ними интересов.