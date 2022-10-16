«Память вернулась через полтора года»: как Дибров, Малежик и Кондулайнен восстановились после инсульта

Дмитрий Дибров изменил режим, но никак не начнет заниматься спортом. Жене Полине пока остается контролировать прием таблеток и диету мужа. Фото: социальные сети

Недавно звезды и поклонники проводили в последний путь певца, танцовщика и хореографа Бориса Моисеева. 68-летний заслуженный артист после трех инсультов так и не вернулся к привычной жизни – был частично парализован, плохо говорил. Говорят, что Борис Моисеев, не получив в короткие сроки заметных результатов реабилитации – отказался от нее, мог и прием таблеток пропустить. После первого инсульта Борис Моисеев прожил 11 лет. Рассказываем более оптимистичные истории звезд, которые смогли после инсульта вернуться на сцену и зажить полноценной жизнью.

Вячеслав Малежик

Вячеслав Малежик впервые после инсульта участвует в большом музыкальном шоу «Суперстар» — скоро премьера. Фото: канал НТВ.

На этой неделе 75-летний заслуженный артист России Вячеслав Малежик впервые после инсульта участвует в съемках большого музыкального проекта. Малежик стал одним из участников третьего сезона шоу «Суперстар», которое телезрители скоро увидят на НТВ. Певец, композитор и поэт Малежик справился с последствиями инсульта и смог не просто выйти на сцену – он будет сражаться за победу с другими участниками популярного телешоу. Реабилитация и путь к полному восстановлению был долгим. Теперь Малежик может вновь петь вживую.

Инсульт у Вячеслава Ефимовича случился после напряженной работы и интенсивной подготовки к 70-летию: было множество телесъемок, концертов, гастролей – нескончаемый марафон. После этого Малежик с женой улетел на отдых в Черногорию. Там вечером в ресторане почувствовал будто отсидел ногу, позже показалось – отлежал руку. Не придал значения этим симптомам – а они проявились за день до инсульта. Вячеслав Ефимович считает: если бы все случилось в Москве – то врачи приняли бы верное решение о лечении; а в клинике Черногории ему не повезло с врачами, они неверно расшифровали его МРТ. Тут же прилетели оба сына и друзья – организовали и оплатили спецборт, так Малежик оказался в надежных руках российских врачей, которые его выходили. Однако драгоценно время было упущено, поэтому восстановление оказалось длиной в несколько лет.

Вячеслав Малежик вспоминает: «Дней через десять жена привезла гитару в больницу, и я привычно схватил левой рукой аккорд, а правой не попал по струнам. Такая тоска накатила в этот момент из-за того, что лишился профессии…» Однако Малежик быстро взял себя эмоционально в руки и решил беспрекословно выполнять все рекомендации врачей: не только по приему медикаментов, но и новому образу жизни. Первые месяцы было очень сложно: не работала рука, не мог самостоятельно ходить, были проблемы с речью. Первые шаги и первый самостоятельный обед запомнился на всю жизнь: «До туалета не мог три месяца сам добраться, поэтому прошел знакомство с памперсами. Не мог самостоятельно есть: была победа, когда сам попил кисель из стакана». Тогда-то Малежик и дал себе слово: он выйдет на сцену и будет петь. Впервые смог взять гитару в руки и сыграть во время одного из этапов лечения – в реабилитационном центре. Постоянно занимался специальными физическими упражнениями, проходил многочисленные процедуры, соблюдал режим и полный ЗОЖ, а в свободное время – писал песни и книгу. Малежик, говорит, что инсульт дал толчок новому этапу его творчества как автора. Недавно как раз вышел новый альбом Малежика «По-приятельски» и книга «Перелетные птицы». В ноябре ждем артиста и в музыкальном шоу. Иногда бывает Малежик немного прихрамывает и шутит, что так похож на лорда Байрона.

Малежик говорит, что его секрет возвращения к активной жизни и работе: не только настрой и вера в успех и Бога, но и верный помощник рядом – с женой Татьяной в браке они больше 40 лет: «У меня была уверенность, что я могу победить: хотя все вокруг качали головами и думали, что я сумасшедший. А я шутил, рассказывал анекдоты, думал, что запою и буду сочинять песни. Жена Татьяна была и любимой женщиной, и врачом, и моим лекарством, и психологом, которому я выплакивался и который указывал мне, куда идти. Она была моим поводырем». Кстати, благодаря режиму, диете и физическим нагрузкам Вячеслав Ефимович похудел на 17 кг и держит вес.

Николай Носков

Николай Носков первый раз вышел на сцену через два года после инсульта. Рядом — товарищ, помощник, продюсер Виктор Дробыш. Фото: Личный архив

У 66-летнего Николая Носкова на следующей неделе два больших концерта. Он пишет песни, выступает, хорошо выглядит – хотя после инсульта врачи не верили, что Николай сможет полноценно вернуться к работе.

Носков не стал скрывать в разговоре с KP.RU: «Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится очень мало, что все будет зависеть от меня и от качества реабилитации. Когда окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее». Артист постоянно проходил различные реабилитационные курсы – в клиниках, также к нему домой пять раз в неделю приезжал инструктор по лечебной физкультуре, сам Николай постоянно проводил тренировки для голоса. Мы спросили у заслуженного артиста как человеку поверить в свои силы и в успех реабилитации: «Все очень индивидуально и зависит от характера человека, от его отношения к жизни. Важен позитивный настрой и поддержка близких, в этом случае люди быстрее восстанавливаются. Еще может быть мотивацией любимое дело. Я собирался выпускать новый альбом, перед инсультом работал над ним – и мне это не давало это покоя…» Носков понял, что восстановление началось, когда к нему вернулась «музыкальная память» - он вспомнил песни, которые начал писать перед инсультом. Главным помощником Николай называет жену Марину - уговаривала, обнадеживала, следила за исполнением всех предписаний.

Инсульт у Носкова случился пять лет назад. А накануне отменились гастроли по вине недобросовестных организаторов; был сильный стресс, в результате оторвался тромб, что и спровоцировало инсульт. Но три года назад Николай Носков вышел на сцену с сольником «Живой», выпустил альбом и начал активную творческую жизнь.

Дмитрий Дибров

62-летний телеведущий Дмитрий Дибров перенес инсульт два года назад – ему неожиданно стало плохо на премьере фильма, откуда звезду экрана увезла «Скорая» в больницу. Серьезных последствий не было – восстановился Дибров быстро, в том числе и из-за того, что вовремя попал к врачам. Сразу вернулся на работу. Однако пришлось поменять прежний образ жизни.

Недавно Дмитрий Александрович рассказывал KP.RU об этих переменах: «Теперь не пью и не курю. Что бы еще на свете могло меня заставить бросить сигарету или отказаться пропустить с друзьями вечерком пятьдесят граммов под хорошую закуску?» Дибров алкоголем никогда не злоупотреблял, но от творческих застолий никогда не отказывался. Теперь пришлось сказать «нет» вредным привычкам и начать на постоянной основе принимать таблетки. А жена Полина следит, чтобы все лекарства звезда экрана принимал вовремя. Появились ограничения в меню, благодаря чему сбросил более 10 кг и держит вес. Единственное на что никак не соглашается Дибров – на регулярные занятия спортом. Жена мэтра жаловалась на его нежелание регулярно заниматься спортом: «Заходит в бассейн, походит по дну и говорит – я поплавал!»

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова перенесла микроинсульт на ногах. Фото: социальные сети

53-летняя Татьяна Буланова попала в больницу два года назад. К врачам певица обратилась сама: были скачки давления и казалось, что онемела рука. В родном Питере Буланову госпитализировали в больницу, которая специализируется на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи. Врачи диагностировали у Татьяны предынсультное состояние, поэтому перестраховались – и отправили в реанимацию. МРТ и другие исследования показали, что звезда примерно год назад перенесла микроинсульт. Получается, что на ногах. Постоянно гастролирующая Буланова нашла этому объяснение: «У нас, артистов, жизнь нервная. У меня не было длительных изменений в организме, поэтому быстро и полностью восстановилась».

В больнице Татьяну Буланову подлечили, и она вернулась на сцену: снимается в телешоу, выступает. Чувствует себя хорошо. Но образ жизни изменила: исключила алкоголь из своей жизни. Она и раньше не злоупотребляла, но теперь вычеркнула даже шампанское из своей жизни. Недавно Буланова сделала лазерное омолаживание лица, поэтому выглядит гораздо моложе своих лет.

Елена Кондулайнен

Елена Кондулайнен два года проходила реабилитацию и только осенью 2022 года вернулась к активной жизни. Фото: кадр канала «Россия».

64-летнюю Елену Кондулайнен два года назад увезли из ресторана в реанимацию. Актриса только на этой неделе дала первое интервью за это время: «Три дня была в коме. Потом перевели в палату – столько горя вокруг не видела никогда…»

Кондулайнен неудачно встала с кровати в палате и упала, сломала правую руку – была операция, вставили пластины. Поэтому Елена научилась все делать левой рукой. Последствия инсульта оказались тяжелыми: память полностью восстановилась через полтора года, Елена тренировала речь и теперь прекрасно говорит и поет. Было сложно – первые месяцы сын носил на руках по комнате, а потом ходила с ходунками; скакало давление... Поэтому, когда домработница-помощница сказала, что устала – увольняется, то Кондулайнен не стала брать новую, так как решила – это повод все начать делать самой. И у нее получилось – не сразу, было много неудач, но «вода камень точит»! Помимо желания и силы воли, большую роль сыграли занятия в реабилитационном центре. Елена Ивановна научилась заново ходить и недавно сбегала на свидание в ресторан. Кондулайнен настроена решительно: хочет новые роли в кино, чувствует - силы есть. Конечно, избавиться полностью от последствий инсульта Елена Ивановна не смогла: но выглядит хорошо, к активной жизни и общению вернулась. Актриса говорит: «Память полностью вернулась через полтора года. Во время болезни меня вдохновляли примеры других людей. Например, Шерон Стоун лечилась четыре года. Так я каждый день заставляла себя — ходить сначала с ходунками, разминать пальцы...» Помогли Кондулайнен самые близкие люди – два сына и брат.