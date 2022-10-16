Знаменитый Берлинский парк пошел на дрова: К зиме Европа может остаться без лесов из-за санкций

Берлинский парк Тиргартен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека...» Эти некрасовские строки вполне подойдут для иллюстрации того, что сейчас происходит во многих странах Европы. Американское издание Politico пишет, что после отказа от российского газа Европа может остаться совсем без лесов, потому что европейцы принялись вырубать их на дрова.

Столкнувшись с резким ростом цен на энергоносители и потенциальными отключениями электроэнергии, правительства многих стран ЕС ослабили правила вырубки и поощряют людей заготавливать древесное топливо, что грозит катастрофой для и так негустых уже лесов старушки Европы. «Это безумие!» - бьют тревогу экологи и представители природоохранных организаций. Уничтожение лесных массивов не только вредит флоре и фауне, но и оказывает серьезное влияние на загрязнение окружающей среды.

Да что там леса! Как сообщает агентство Bloomberg, в знаменитом берлинском парке Тиргартен сейчас уже осталось больше пеньков, чем деревьев. Горожане вспоминают, что такое было только во время Второй мировой войны. В домах они теперь все собираются в одной комнате, чтобы вместе погреться у печки или камина.

В сравнительно теплой Италии стоимость паллеты с дровами объемом чуть меньше двух кубометров достигла 349 евро. И это еще не предел. Владельцы дровяных складов усиливают охрану, что ставший ходовым товар не разворовали.

Даже белорусский лидер Александр Лукашенко не смог остаться безучастным к тяготам соседей по континенту и решил лично наколоть для них полешки. Видео с рубящим дрова президентом появилось в одном из Telegram-каналов.

- Европе не выбирать сейчас - елка, березка - главное, чтоб тепло было. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли. Может, одумаются, - намекая на европейские санкции, иронично заявил Лукашенко, заканчив орудовать топором.