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16 октября 2022 15:10

Российское ПВО поставило мировой рекорд: два украинских самолета сбиты за 200 километров

ПВО Белгорода установило мировой рекорд, сбив два самолета более чем за 200 километров
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
ЗРК ПВО Российской Федерации побили мировой рекорд дальности поражений целей в реальных боевых условиях.

ЗРК ПВО Российской Федерации побили мировой рекорд дальности поражений целей в реальных боевых условиях.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские силы противовоздушной обороны во время одной из последних украинских атак на объекты Белгородской области уничтожили два самолета ВВС незалежной— тяжелый многоцелевой истребитель Су-27 и тактический фронтовой бомбардировщик Су-24. Причем расстояние до низколетящих целей составило не менее 217 километров. Издание Military watch magazine сообщило, что в данном случае ЗРК ПВО Российской Федерации побили мировой рекорд дальности поражений целей в реальных боевых условиях. Ранее было зафиксировано поражение цели на расстоянии в 150 км. Ракетой из знаменитого российского комплекса С-400 в Киевской области в марте этого года был сбит украинский Су-27.

KP.RU обратилась за комментарием к руководителя музея ПВО, историку Юрию Кнутову.

- Сообщается, что наши мастера противовоздушной обороны поставили мировой рекорд, сбив два самолета противника на дальности более чем в 200 километров.

- А из чего сбили? Если из С-300 — то у них есть ракеты, заявленная дальность которых до 250 километров. И в пределах 200-240 км они спокойно могли отработать могли. Но это мог быть и С-400 — они с 300-кой внешне довольно похожи.

- Прошла информация, что отработали из С-300В4.

- Ну, это войсковая ПВО. На вооружение поступило лет 10 назад. У этого ЗРК есть ракеты с дальностью до 400 километров.

- То есть удивляться тому, что сбили на 217 км, особо и не стоит?

- Это суперкомплекс и для него это нормальная работа. Фактически это прототип новейшего ЗРК С-500. У которого дальность уже до полутысячи километров. Причем С-300В4 может работать даже по баллистическим целям. Он цифровой, по всем видам аэродинамических целей очень эффективен. На сегодня это один из лучших комплексов в войсковой ПВО не только у нас, но, пожалуй, и в мире.

- Пишут что украинские самолеты шли на очень малых высотах, и активно маневрировали.

- Его противосамолетная часть может работать и по крылатым ракетам, и по дронам, которые могут идти, огибая рельеф. Но по дрону такую ракету пускать нецелесообразно — это как золотыми пулями стрелять по воробьям.

- Насколько этот комплекс мобилен?

- Он на гусеничном ходу, поэтому очень проходимый. Ну по болоту, конечно, не пройдет, а по грунту — достаточно свободно. И у него есть легкое бронирование — противоосколочное и противопулевое.

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