В День отца россияне рассказали, чему их научили папы

Каждое третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждое третье воскресенье октября в России отмечается День отца. В этом году праздник выпал на 16 октября. В честь этого сайт KP.RU провел опрос и узнал, а чему наших читателей научили их отцы. Во время опроса респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Почти половина опрошенных рассказали, что главное, чему они научились у своих отцов – это заботиться о своей семье. Именно это правило до сих пор остается в их жизни самым главным и именно на него они ориентируются в любой ситуации. За этот вариант проголосовали 41% респондентов.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

«Отец научил меня уважать, любить и заботиться о своей семье! Его не стало, когда мне было 18 лет. Но он навсегда в моем сердце, вечная ему память», - говорит участник исследования.

Треть россиян (34%) рассказали, что их отцы научили их трудиться, работать руками, что-то мастерить. И теперь, уже во взрослой жизни, многие могут самостоятельно сделать ремонт, починить что-то дома, и всегда радуются, что отцы с детства привили им такие полезные навыки.

32% добавили, что отцы в их семье всегда были образцами спокойствия, мудрости, мужественности и именно благодаря такому примеру они смогли воспитать такие же качества и в себе.

«Папа научил быть спокойной и рассудительной. Что бы не произошло, какой бы спор не завязался, я по примеру отца никогда не срываюсь, не кричу и не психую», - делится участница опроса.

29% опрошенных говорят, что папы научили их помогать другим, заботиться о тех, кто слабее, приходить на выручку нуждающимся. 22% благодаря отцам научились ставить перед собой амбициозные цели и всегда добиваться их. А еще 21% добавили, что папы научили их смелости и решимости.

Каждый пятый россиянин с улыбкой вспоминает, что именно отец научил его кататься на велосипеде, коньках или лыжах, плавать и так далее.

17% добавили, что отцы научили их щедрости, а 6% - выходить победителями в любом споре.

А еще 10% россиян выбрали вариант «другое» и рассказали, чему еще научили их отцы:

«Папа научил нас с братом правильно обращаться с деньгами, держать про запас, откладывать и жить по средствам. Этот урок был самым ценным. Я никогда не испытываю проблем и брат тоже. Спасибо папа и царствия тебе небесного!»;

«Научил читать и привил любовь к чтению на всю жизнь»;

«Всегда держать слово! А если не уверен, что сделаешь – не обещать»;

«Всему, что я умею, меня научил именно папа. А еще научил не давать себя в обиду. Говорил, не для того тебя родили, чтобы кто-то тебя обижал»;

«Мой папа просто учил меня жить. Всему, что уже перечислено и даже больше».

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 8,1 тысячи человек.