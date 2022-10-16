«Упал, как от выстрела»: на видео попала смерть известного певца на сцене в Париже

Певец Микабен умер на сцене во время выступления. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жуткий случай произошел во французской столице вечером 15 октября: во время концерта на площадке Accor Arena скончался гаитянский певец Майкл Бенжамен, известный под псевдонимом Микабен. Он выступал с группой Carimi, исполняющей музыку в популярном на Гаити стиле «компа». Le Monde сообщает, что певец уже покидал сцену - и внезапно упал, как подкошенный. В соцсетях уже распространилось видео; при просмотре ощущение такое, что в Микабена кто-то выстрелил. Концерт был прерван, зрителей эвакуировали. Но никакого выстрела не было. Причиной смерти 41-летнего музыканта, по предварительной версии, стал инфаркт.

Отец Микабена, Лионель Бенжамен - тоже музыкант, в 80-е он был очень популярен на Гаити (благодаря написанному им рождественскому хиту, его называют «гаитянским Санта-Клаусом»). Сейчас ему 77. Сам Майкл увлекался музыкой с детства, а на профессиональной сцене выступал более двадцати лет, и на Гаити стал по-настоящему большой звездой.

Коллеги потрясены его смертью. Например, Алекс Абеляр, основатель популярной группы Zin, называет его гением, одним из самых разносторонних гаитянских артистов, который не был привязан намертво к культуре родного государства, но был способен выступать в самых разных стилях.

У Майкла Бенжамена осталась жена, Ванесса Фанфан - они вступили в брак в ноябре 2020-го, через год у них родилась дочь. Еще один ребенок должен появиться на свет в декабре этого года.