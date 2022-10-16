На Жан-Поля Готье подали в суд за то, что он разместил «Венеру» Боттичелли на женских штанах

Французский дизайнер Жан-Поль Готье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый французский дизайнер Жан-Поль Готье весной этого года выпустил коллекцию женской одежды под названием «Музей». В ней были использованы картины великих живописцев эпохи ренессанса и барокко. В частности, «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли. Венера в качестве принта появилась на платье стоимостью 590 евро, топе (320 евро), облегающих брюках (290 евро) и шарфике (150 евро). За столь вольное обхождение с шедевром Готье, похоже, теперь придется расплачиваться.

«Рождение Венеры», написанное Боттичелли между 1482 и 1486 годами, находится во флорентийской галерее Уффици. Согласно итальянскому законодательству, чтобы каким-то образом использовать принадлежащие государству картины, необходимо получить разрешение от руководства музея и заплатить деньги. Еще в апреле, увидев рекламу коллекции в интернете, руководство Уффици направило Готье официальное письмо с требованием либо заплатить, либо изъять одежду с «Венерой» из продажи. Готье на это письмо не обратил никакого внимания. И теперь Уффици уже через суд требует от него компенсацию в сто тысяч евро.

Картина Ботичелли "Рождение Венеры" Фото: ru.wikipedia.org

Директор музея, немецкий историк искусства Айке Шмидт, сообщил газете The Guardian, что дизайнеры периодически используют картины из их коллекции, но перед этим получают официальное согласие и выплачивают необходимую сумму - от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро, в зависимости от того, какую прибыль рассчитывают получить. Судя по всему, Шмидта очень удивило, что от Готье не последовало ответа. Он подчеркивает, что «речь не идет о миллионах» - то есть в Уффици работают люди не жадные, а просто справедливые и рьяно следующие букве закона.

Кстати, в прошлом году галерея Уффици вступила в битву с сайтом Pornhub, использовавшим «Рождение Венеры» в эротическом онлайн-гиде по музеям Classic Nudes («Классические ню») - естественно, тоже без разрешения. Тогда к галерее в праведном возмущении присоединился парижский Лувр.

Жан-Поль Готье еще использовал в своей коллекции «Сотворение Адама» из Сикстинской капеллы и картину Рубенса «Три грации», находящуюся в Прадо. Возражений со стороны Ватикана и мадридского музея пока не последовало. Хотя, возможно, лиха беда начало.