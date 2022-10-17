Анекдоты: Свадьба - это когда все заживает

Один богач щедро наделял милостыней нищих, но не помогал людям науки. Когда его спросили, почему он так делает, богач ответил:
- Кто знает, возможно, я когда-нибудь превращусь в нищего. А вот ученым, уверен, я никогда не стану.
* * *
Женщины в Древней Греции ценились очень высоко.
Иногда на одну женщину можно было пьянствовать целую неделю!
* * *
В школе Вовочку спрашивает учитель:
- Почему у коровы четыре соска?
- Потому что молоко бывает: свежее, стерилизованное, пастеризованное и сгущенное.
* * *
Директор фирмы наткнулся на объявление о продаже того же, чем торгует он сам, только дешевле, и решил позвонить.
И узнал голос сторожа со своего склада.
* * *
Согласно опросам, 80% котов уверены, что люди их не понимают. «При попытках поговорить о чем-нибудь серьезном хозяин тупо дает пожрать» - такое мнение среди котов звучало чаще всего.
* * *
- Дорогая, у нас на работе мероприятие. Можно меня сегодня попозже принесут?
* * *
- Я по натуре философ, и поэтому мне без разницы, что есть: черную икру или черный хлеб.
- Но я смотрю, ты все же ешь черную икру, а не хлеб.
- А какая разница?
* * *
- Почему психиатры так вежливы со своими пациентами?
- Потому что знают, что их пациенты освобождены от уголовной ответственности.
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Считаете, что вы никому не нужны? Тогда попробуйте лечь спать днем.
Вам позвонят ВСЕ. Даже те, с кем вы не знакомы…