Анекдоты: Свадьба - это когда все заживает

Один богач щедро наделял милостыней нищих, но не помогал людям науки. Когда его спросили, почему он так делает, богач ответил:

- Кто знает, возможно, я когда-нибудь превращусь в нищего. А вот ученым, уверен, я никогда не стану.

* * *

Женщины в Древней Греции ценились очень высоко.

Иногда на одну женщину можно было пьянствовать целую неделю!

* * *

В школе Вовочку спрашивает учитель:

- Почему у коровы четыре соска?

- Потому что молоко бывает: свежее, стерилизованное, пастеризованное и сгущенное.

* * *

Директор фирмы наткнулся на объявление о продаже того же, чем торгует он сам, только дешевле, и решил позвонить.

И узнал голос сторожа со своего склада.

* * *

Согласно опросам, 80% котов уверены, что люди их не понимают. «При попытках поговорить о чем-нибудь серьезном хозяин тупо дает пожрать» - такое мнение среди котов звучало чаще всего.

* * *

- Дорогая, у нас на работе мероприятие. Можно меня сегодня попозже принесут?

* * *

- Я по натуре философ, и поэтому мне без разницы, что есть: черную икру или черный хлеб.

- Но я смотрю, ты все же ешь черную икру, а не хлеб.

- А какая разница?

* * *

- Почему психиатры так вежливы со своими пациентами?

- Потому что знают, что их пациенты освобождены от уголовной ответственности.

* * *

Считаете, что вы никому не нужны? Тогда попробуйте лечь спать днем.

Вам позвонят ВСЕ. Даже те, с кем вы не знакомы…